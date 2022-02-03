На Радищева водители массово ездят по встречке из-за изменившейся схемы проезда

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Теперь на этом участке организовано три полосы движения.

В Екатеринбурге запустили реверсивное движение на Радищева, на участке от Московской до Гурзуфской. Теперь движение здесь регулируют так называемые знаки переменной информации.


С этого момента с 06.00 до 09.00 участок становится односторонним — в сторону Московской, а после 09.05 — вновь двусторонним, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

- С этой целью на перекрёстке установили дорожные знаки «Въезд запрещен», «Направления движения по полосам», «Поворот направо запрещен», «Поворот налево запрещен», - уточнили в ГИБДД.

Однако многие водители пока ещё не в курсе этих нововведений, а потому они пытаются проехать по старой схеме, из-за чего и выезжают на встречку. По этой причине происходят многочисленные конфликты. В полиции теперь собираются дежурить на этом участке, чтобы минимизировать опасные дорожные ситуации.


Ранее НАША рассказывала, что на одном из главных перекрёстков Екатеринбурга изменили график движения.


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