На Радищева водители массово ездят по встречке из-за изменившейся схемы проезда

В Екатеринбурге запустили реверсивное движение на Радищева, на участке от Московской до Гурзуфской. Теперь движение здесь регулируют так называемые знаки переменной информации.

С этого момента с 06.00 до 09.00 участок становится односторонним — в сторону Московской, а после 09.05 — вновь двусторонним, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

- С этой целью на перекрёстке установили дорожные знаки «Въезд запрещен», «Направления движения по полосам», «Поворот направо запрещен», «Поворот налево запрещен», - уточнили в ГИБДД.

Однако многие водители пока ещё не в курсе этих нововведений, а потому они пытаются проехать по старой схеме, из-за чего и выезжают на встречку. По этой причине происходят многочисленные конфликты. В полиции теперь собираются дежурить на этом участке, чтобы минимизировать опасные дорожные ситуации.

Ранее НАША рассказывала, что на одном из главных перекрёстков Екатеринбурга изменили график движения.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!