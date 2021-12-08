На одном из главных перекрестков Екатеринбурга изменили график движения, сообщили сегодня, 8 декабря, НАШЕЙ в городском УГИБДД. На перекрестке Сибирского тракта и переулка Базовый из-за строительства транспортной развязки запретили поворот налево со стороны Сибирского тракта на мост "Калина".
Госавтоинспекция рекомендует водителям во избежание заторовых ситуаций, связанных с поворотом налево, руководствоваться требованием дорожных знаков и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.
Обратите внимание, на месте реконструкции установлены соответствующие дорожные знаки. Госавтоинспекция отметила, что из-за невнимательности водителей на месте уже образуются пробки.
- Теперь из Екатеринбурга можно уехать в Тюмень и Сургут. Но вот маршрут движения поездов в сторону Нижнего Тагила и обратно немного изменили.
- Вчера на железнодорожном вокзале Екатеринбурга произошла трагедия. Электричка насмерть сбила сотрудницу СвЖД.
- Число пассажиров в общественном транспорте Екатеринбурга после введения QR-кодов упало на 12,5%.
- Накануне на Широкой речке образовалась огромная пробка из-за сбежавшей из вольера свиньи.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев