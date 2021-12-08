На одном из главных перекрестков Екатеринбурга изменили график движения

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Госавтоинспекция отметила, что из-за невнимательности водителей на месте уже образуются пробки.

На одном из главных перекрестков Екатеринбурга изменили график движения, сообщили сегодня, 8 декабря, НАШЕЙ в городском УГИБДД. На перекрестке Сибирского тракта и переулка Базовый из-за строительства транспортной развязки запретили поворот налево со стороны Сибирского тракта на мост "Калина".

Госавтоинспекция рекомендует водителям во избежание заторовых ситуаций, связанных с поворотом налево, руководствоваться требованием дорожных знаков и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.

Добавили в Госавтоинспекции.
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Обратите внимание, на месте реконструкции установлены соответствующие дорожные знаки. Госавтоинспекция отметила, что из-за невнимательности водителей на месте уже образуются пробки.

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