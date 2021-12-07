В Екатеринбурге сотрудницу вокзала насмерть сбил электропоезд

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Она умерла в больнице от полученных травм.

В Екатеринбурге сотрудница железнодорожного вокзала сегодня, 7 декабря, в 8.27 упала под поезд, сообщили НАШЕЙ в Уральской транспортной прокуратуре. Инцидент произошел на 9 пути станции "Екатеринбург-Пассажирский", машинист пригородного электропоезда "Екатеринбург-Дружинино" не заметил женщину, переходящую пути. Женщину на скорой увезли в больницу, где она скончалась от полученных травм, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Женщина госпитализирована в больницу. Следственным органом проводится процессуальная проверка. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Добавили в Уральской транспортной прокуратуре.

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