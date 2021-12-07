Целый район Екатеринбурга встал в пробку из-за сбежавшей свиньи

Целый район Екатеринбурга накануне встал в пробку из-за свиньи. Как выяснила НАША, животное сбежало из вольера в поселке недалеко от Свердловского онкодиспансера на улице Охотников. Хозяйка свиньи несколько часов искала животное через социальные сети. В то же время свинка вальяжно разгуливала по проезжей части в районе Широкой речки. Из-за чего на перекрестке улиц Суходольская - Лиственная образовалась пробка. Инцидент произошел вчера около 20.00. Вскоре жители Широкой речки связались в владелицей свиньи и ее вернули домой.
В этот же день в Академическом районе Екатеринбурга пробку чуть не устроила косуля. Но животное испугалось и быстро убежало с дороги. Пришла косуля, вероятнее всего, из ближайших лесов, ведь район находится на окраине города.
- Центр реабилитации животных организовал новогоднюю акцию "Елка для усатых", в рамках которой вы можете помочь подопечным центра, нуждающимся в особом уходе.
- Художники Екатеринбурга тоже решили поддержать бездомных животных. Они предлагают горожанам стать финансовыми опекунами. Это отличный вариант, если помочь хочется, а забрать кого-то из приюта вы не можете.
- В Екатеринбурге продавщица зоомагазина воровала деньги из кассы.
- До этого волонтеры нарядили бездомных собак в человеческую одежду и устроили для них фотосессию.
- Тем временем в зоопарке Екатеринбурга полным ходом идет стройка нового вольера для белых медведей. Рассказываем, каким он будет.
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