В Екатеринбурге кассирша зоомагазина присваивала себе деньги покупателей

В магазин с проверкой нагрянули сотрудники ОЭБ и ПК городского УМВД. В тот же день девушка призналась в хищении. Часть потраченных денег она уже вернула. Тем не менее, на нее возбудили уголовное дело по статье "Присвоение и растрата лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере". Теперь горе-кассирше грозит до 6 лет тюрьмы. Сейчас она находится в городе под подпиской о невыезде.

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