В Екатеринбурге кассирша зоомагазина присваивала себе деньги покупателей

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Девушке удалось провести мимо кассы больше 380 тысяч рублей.

В Екатеринбурге продавщица зоомагазина на ВИЗе присваивала себе деньги покупателей. Всего с января по октябрь 2021 года 36-летней кассирше удалось украсть более 380 тысяч рублей. С поличным ее поймали сотрудники полиции, которым на воровку нажаловался ее же директор.

По словам заявителя, сотрудник павильона при получении от покупателей наличной оплаты за услуги и товары, оформляла продажи в учетной системе магазина и отбивала чеки на кассовом аппарате как продажи, оплаченные платежной картой. При этом в учетной системе происходило списание товаров, а излишки наличной выручки в кассу магазина сданы не были. Хищение вскрылось после проведенной персоналом магазина инвентаризации.

Рассказали НАШЕЙ в полиции Екатеринбурга.

В магазин с проверкой нагрянули сотрудники ОЭБ и ПК городского УМВД. В тот же день девушка призналась в хищении. Часть потраченных денег она уже вернула. Тем не менее, на нее возбудили уголовное дело по статье "Присвоение и растрата лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере". Теперь горе-кассирше грозит до 6 лет тюрьмы. Сейчас она находится в городе под подпиской о невыезде.

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