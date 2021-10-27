Уральского львенка Симбу и леопарда Еву отправили на родину в Африку

Уральского льва Симбу и леопарда Еву после выздоровления самолетом отправили в Африку. Там они будут жить в реабилитационном центре Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center в Танзании. Для них уже построены просторные вольеры. Если они будут чувствовать себя хорошо - зооволонтеры отпустят диких кошек на волю.

У обоих хищников сложная судьба: еще львенком в 2020 году Симба попал в руки уральского ветеринара в истощенном состоянии: со сломанными ногами и гнойными нарывами по всему телу. Из шкуры Евы же в свое время хотели сделать интерьерный аксессуар.

Теперь, спустя полтора года после полного выздоровления кошек вернут на родину в Африку. Животных отправили частным самолетом Boing 737-500 из Челябинска в Танзанию, их долго готовили к пути. Это первый в России случай репарации диких животных из России в Африку. Все время в полете с ними проведет ветеринар, ухаживающий за животными все это время - Карен Даллакян из Фонда "Спаси меня". Спасение животных и перелет проспонсировала Русская медная компания.