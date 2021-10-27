Уральского львенка Симбу и леопарда Еву отправили на родину в Африку

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Животные поступили в ветеринарам со сломанными лапами и гнойными нарывами.

Уральского льва Симбу и леопарда Еву после выздоровления самолетом отправили в Африку. Там они будут жить в реабилитационном центре Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center в Танзании. Для них уже построены просторные вольеры. Если они будут чувствовать себя хорошо - зооволонтеры отпустят диких кошек на волю.


У обоих хищников сложная судьба: еще львенком в 2020 году Симба попал в руки уральского ветеринара в истощенном состоянии: со сломанными ногами и гнойными нарывами по всему телу. Из шкуры Евы же в свое время хотели сделать интерьерный аксессуар.


Теперь, спустя полтора года после полного выздоровления кошек вернут на родину в Африку. Животных отправили частным самолетом Boing 737-500 из Челябинска в Танзанию, их долго готовили к пути. Это первый в России случай репарации диких животных из России в Африку. Все время в полете с ними проведет ветеринар, ухаживающий за животными все это время - Карен Даллакян из Фонда "Спаси меня". Спасение животных и перелет проспонсировала Русская медная компания.

Чтобы кошки безболезненно миновали перелет, мы провели предварительную подготовку. Симба и Ева держали диету, приняли рекомендованные для таких случаев антистрессовые препараты. Наши подопечные полетят в салоне самолёта под моим присмотром. Специально для этого борт оборудовали клетками, которые соответствуют всем требованиям безопасности полётов. После прилёта некоторое время мы будем находиться рядом с кошками, чтобы помочь им адаптироваться к новому дому и местному климату.

Пояснил Карен Даллакян.

Площадь вольера для Симбы – 6000 м2, на территории есть бассейн для купания, крытый вольер, платформа для активностей и лазания, а также специальный блок для медицинских процедур. Территория вольера Евы – 2500 м2, на ней есть также питьевой пруд, платформа для лазания и активностей, крытый вольер. На протяжении всей жизни за Симбой и Евой будут ухаживать смотрители центра.

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