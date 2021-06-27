Сурок из Екатеринбурга стал звездой интернета

В России водится шесть видов этих млекопитающих, живут они на лугах, в горных пустынях, на полянках почти во всех регионах страны. Питаются травой, а вот запасов, как белки – не делают. По виду сурок напоминает огромного хомячка – от 60 до 40 сантиметров в длину и весом до 10 килограммов.

Тоше три года, он уже половозрелый сурок. Обычно до трех лет такие зверьки живут с родителями и братьями, сестрами. Живет млекопитающее в загородном доме, там у него свой природный вольер с зимним домиком. Куда он залезает, когда собирается в спячку, а ближе к холодам он закрывает «дверь» плотной пробкой из сена. Он уже спокойно пережил две зимовки. Без спячки сурки живут значительно меньше. А в хороших условиях доживают до 15 - 18 лет. Например, в зоопарке Екатеринбурга сурчиха прожила целых 17 лет.