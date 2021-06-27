Сурок из Екатеринбурга стал звездой интернета

НАША продолжает тематическую рубрику о самых необычных домашних питомцах. На этот раз мы пообщались с владелицей не хомячка, не морской свинки, а настоящего сурка Тошки! Екатеринбурженка Жанна Лисовская рассказала, почему остановила свой выбор именно на нем. До сурка у Жанны жили алабаи, но в силу возраста собаки умерли. Зато ее новый питомец Тоша стал звездой YouTube и TikTok, к нему даже хотели приехать журналисты Первого канала.
Будучи по работе в Краснодарском крае, я впервые вживую увидела этого лесного человечка. Он меня очень впечатлил. Я стала изучать статьи о сурках, возможности приобретения, как содержать и воспитывать.
Но сурки рождаются только раз в год, в апреле. А в конце мая – начале июня зверофермы выставляют их на продажу. Судьба свела Тошу с Жанной иначе: один из охотников во Владимирской области нашел маленького зверька в лесу и отдал будущей хозяйке. Но поладили они не сразу.
Два – три месяца ушло на приручение сурка, он бросался, кусался, царапался, не подпускал к себе и не давался в руки. Я много консультировалась со специалистами Пушкинской зверофермы, изучала литературу. Это целая наука и я ее освоила.
Очень удобно, потому что зимой – спит!
В России водится шесть видов этих млекопитающих, живут они на лугах, в горных пустынях, на полянках почти во всех регионах страны. Питаются травой, а вот запасов, как белки – не делают. По виду сурок напоминает огромного хомячка – от 60 до 40 сантиметров в длину и весом до 10 килограммов.
Тоше три года, он уже половозрелый сурок. Обычно до трех лет такие зверьки живут с родителями и братьями, сестрами. Живет млекопитающее в загородном доме, там у него свой природный вольер с зимним домиком. Куда он залезает, когда собирается в спячку, а ближе к холодам он закрывает «дверь» плотной пробкой из сена. Он уже спокойно пережил две зимовки. Без спячки сурки живут значительно меньше. А в хороших условиях доживают до 15 - 18 лет. Например, в зоопарке Екатеринбурга сурчиха прожила целых 17 лет.
С мая по сентябрь питомец радует своим веселым характером, а с октября по май сурки впадают в анабиоз, зимнюю спячку. В это время можно путешествовать и отдохнуть от забот за питомцем.
К зиме Тоша готовится основательно: если обычно он весит около 8 килограммов, то для хорошего сна ему нужно будет набрать еще 3,5 килограмма, осенью толстяка и вовсе не узнать! Когда сурок засыпает, его температура тела опускается до +5 градусов, а сердце бьется всего лишь пару раз в минуту. В этом сне сурок полностью стерилизуется, поэтому их не прививают. Но есть другое "но".
Сложно найти ветеринарного специалиста, который квалифицированно может помочь питомцу.
Очень большой хомячок
Еды на сурка надо очень много, Тошка жует практически целый день, а продукты для такого зверя совсем не дешевые. Требуется ему много свежих сочных овощей и фруктов: арбузы, дыни, персики, виноград, груши, яблоки, абрикосы, огурчики, редис, листья салата и другая зелень. Разнообразие в рацион хозяйка вносит с помощью круп, специального корма и свежей травы (клевера, люцерны, сныти, лебеды, мокрицы), а также сена и веток плодовых деревьев. Особенно Тошка любит погрызть кору деревьев и орешки!
Они испытывают весь спектр эмоций, как и люди: радуются, обижаются, сердятся, вредничают. Тошка очень добрый, но присуще ему и упрямство, он любит добиваться своего. И от некоторых вредных привычек нам так и не удалось его отучить. Например, воровать фрукты со стола. Дома он ничего не грызет, он приучен к натуральному дереву, поэтому мебель игнорирует, а в вольере грызет ветки яблони, груши, ивы. К гостям Тошка относится дружелюбно, особенно если они предлагают ему вкусняшку.
Сурок свободно гуляет по дому, но немножко хулиганит. Иногда он открывает ящики комода и начинает таскать оттуда белье и одежду, у Тошки очень сильные и ловкие лапки. А его любимое место в доме - это кресло с мягкими игрушками, где он и дремлет. Жанна пояснила, что чтобы малыш меньше "шкодничал", его стараются занять.
Мы заметили, что Тошка обожает тряпочки. Он доставал шарфы, платки, полотенца и прятал их. Теперь у него есть свои тряпочки. Мы кладем гору тряпочек, он их перетаскивает на другое место.
Между прочим Тошка очень умный, как собака. И знает несколько команд: ко мне, нельзя и другие. Нужду сурок справляет в кошачий лоток, да и сам по себе он очень чистоплотный, запаха в доме нет. Конечно, за питомцем нужно своевременно убирать. Интересный факт: когда Тошка сердится, из щелочных желез выделяется легкий мускусный запах.
Впрочем, сурки не сильно жалуют других животных в доме. Не своих сородичей они, как правило, игнорируют.
Звезда интернета
На YouTube канале Тошки 4,5 тысяч подписчиков, а еще сурок - настоящая звезда TikTok. Забавные ролики Жанна сначала рассылала друзьям, а потом решила выкладывать все в одном месте. Так сурок стал очень популярным в сети, а соцсети даже приносят небольшой доход.
Давно уже "Первый канал", программа "Видели видео" приглашает Тошку в гости. Но дом для сурка - это святыня. Сурки - территориальные животные, отлучение из дома - это большой стресс для них. Поэтому ждем съемочную группу в гости. И других предложений по сотрудничеству.
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