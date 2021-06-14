В российском цирке впервые родился бизон: видео

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48310

Покажем вам первые дни теленка Тэфи, появившегося на свет в Екатеринбурге.

Впервые в российском цирке родился бизон. Произошло чудесное событие в ночь с 12 на 13 июня, после премьеры шоу Гии Эрадзе в Екатеринбурге. Тэфи, как и других четырех бизонов, дрессировщик Рустам Газзаев назвал в честь известных наград. Его папа Оскар – звезда аттракциона, а маму зовут Грэмми. Буквально вчера она еще резво скакала по манежу. А после – родила малыша. НАША узнала, как себя чувствует Тэфи и что его ждет в будущем. О беременности в цирке даже не подозревали – это был подарок для всех.

Бизоны, как и другие животные, никогда бы не подумали размножаться, если бы им не было комфортно и безопасно. У нас они живут стадом в естественных условиях, в огромном вольере. Мы круглыми сутками находимся рядом с ними, они растут на глазах. Сначала показалось, что они раскормились. Да и Грэмми не давала повода, что ей некомфортно, она у нас очень сильная женщина

рассказал НАШЕЙ дрессировщик Рустам Газзаев.

Теперь Рустам ждет сюрприза и от других бизонов, в стаде еще две девочки. Они тоже могут внезапно принести потомство, хоть внешне и выглядят как обычно. Тэфи встал на ноги через несколько минут, как родился. Походил и сразу же прильнул к груди матери. Ножки бизона пока слабые, 2-3 минуты он изучает вольер и возвращается к маме под бочок, отдыхать.

Мама его защищает, закрывает корпусом. Меня подпускает и моих ребят, тех людей, кто ее кормит и заботится о ней и других бизонах. Даже не ожидал такого. Я не собираюсь отделять ребенка от матери, пускай они живут вместе, репетируют вместе

Добавил Рустам.

Грэмми любит выступать. Дрессировщик уверен, вскоре она заскучает по зрителям и вернется на манеж, но только после того, как придет в себя. Зрители шоу в Екатеринбурге вновь смогут встретиться с канадской красавицей. А потом семья бизонов и артисты «Росгосцирка» продолжат гастроли по стране и уедут в другой город. Специально для мамы и малыша будет отдельный, максимально безопасный вольер. Переносить гастроли из-за радостного события не придется.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48310

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined