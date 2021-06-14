В российском цирке впервые родился бизон: видео

Впервые в российском цирке родился бизон. Произошло чудесное событие в ночь с 12 на 13 июня, после премьеры шоу Гии Эрадзе в Екатеринбурге. Тэфи, как и других четырех бизонов, дрессировщик Рустам Газзаев назвал в честь известных наград. Его папа Оскар – звезда аттракциона, а маму зовут Грэмми. Буквально вчера она еще резво скакала по манежу. А после – родила малыша. НАША узнала, как себя чувствует Тэфи и что его ждет в будущем. О беременности в цирке даже не подозревали – это был подарок для всех.
Бизоны, как и другие животные, никогда бы не подумали размножаться, если бы им не было комфортно и безопасно. У нас они живут стадом в естественных условиях, в огромном вольере. Мы круглыми сутками находимся рядом с ними, они растут на глазах. Сначала показалось, что они раскормились. Да и Грэмми не давала повода, что ей некомфортно, она у нас очень сильная женщина
Теперь Рустам ждет сюрприза и от других бизонов, в стаде еще две девочки. Они тоже могут внезапно принести потомство, хоть внешне и выглядят как обычно. Тэфи встал на ноги через несколько минут, как родился. Походил и сразу же прильнул к груди матери. Ножки бизона пока слабые, 2-3 минуты он изучает вольер и возвращается к маме под бочок, отдыхать.
Мама его защищает, закрывает корпусом. Меня подпускает и моих ребят, тех людей, кто ее кормит и заботится о ней и других бизонах. Даже не ожидал такого. Я не собираюсь отделять ребенка от матери, пускай они живут вместе, репетируют вместе
Грэмми любит выступать. Дрессировщик уверен, вскоре она заскучает по зрителям и вернется на манеж, но только после того, как придет в себя. Зрители шоу в Екатеринбурге вновь смогут встретиться с канадской красавицей. А потом семья бизонов и артисты «Росгосцирка» продолжат гастроли по стране и уедут в другой город. Специально для мамы и малыша будет отдельный, максимально безопасный вольер. Переносить гастроли из-за радостного события не придется.
- А еще НАША побывала за кулисами цирка: мы покормили бизонов с рук и посмотрели, как живут дикие кошки. Смотрим НАШ фоторепортаж!
- Мы также продолжаем разыгрывать бесплатные билеты в цирк, как принять участие - читаем в НАШЕЙ афише.
- А еще билеты в цирк дают за прививку от коронавируса. Расскажем и о других бонусах.
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