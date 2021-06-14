В российском цирке впервые родился бизон: видео

Бизоны, как и другие животные, никогда бы не подумали размножаться, если бы им не было комфортно и безопасно. У нас они живут стадом в естественных условиях, в огромном вольере. Мы круглыми сутками находимся рядом с ними, они растут на глазах. Сначала показалось, что они раскормились. Да и Грэмми не давала повода, что ей некомфортно, она у нас очень сильная женщина