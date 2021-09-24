На Урале пожарные реанимировали пострадавшего в огне котенка: видео

Уральские спасатели буквально вернули к жизни котенка, который пострадал при пожаре в Невьянске. В Свердловском ГУ МЧС с НАШЕЙ поделились видео, где огнеборцы откачивают животное: маленькому котенку пришлось делать непрямой масса сердца, а также подавать воздух из дыхательного аппарата, с помощью которого обычно эвакуируют людей при сильном задымлении.
Сообщение о возгорании дома на улице Малышева поступило прошлым вечером, пожар произошел на четвертом этаже пятиэтажки. Огонь охватил шесть квадратных метров квартиры, загорелись личные вещи.
В спасательных масках из помещения вывели 12 человек, в том числе и погорельца, которого пришлось эвакуировать по пожарной автолестнице. После чего спасатели приступили к тушению огня, а в ванной комнате обнаружили бездыханное тело котенка. К счастью, все обошлось.
Тихое "Мяу" оповестило участников спасоперации о том, что котик будет жить.
В тушении пожара приняли участие семь человек и три единицы техники, в результате происшествия никто не пострадал.
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