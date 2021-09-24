Под Екатеринбургом сгорел деревянный дом. Погибли два ребенка

В Свердловской области в селе Кадниково (Сысертский район) ночью на 24 сентября сгорел деревянный дом на улице Карла Маркса. Двух детей, 7-и и 6-ти лет, спасти не удалось. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".
Через окно из горящего дома смогли спастись две женщины 26-ти и 22-ух лет, на руках они вынесли двухлетнего ребенка. По данным полиции, молодых мам госпитализировали в больницу с 25% ожогами тела, ранами и порезами.
Очаг возгорания, предварительно, находился в сенях этого деревянного дома. С применением современной кримтехники фиксируются следы на месте происшествия, назначен комплекс необходимых экспертиз для выяснения точной причины смерти и очага, причины возгорания, также устанавливаются и допрашиваются свидетели инцидента. Выясняются, в том числе, причины и условия, которые привели к случившейся трагедии.
Информация о пожаре поступила в МЧС около 3.15 ночи. По данным свердловской прокуратуры, семья арендовала этот частный дом 1965 года постройки, отец в это время находился на работе. В гости к хозяйке пришла знакомая со своими детьми. Семья не состояла на учете в полиции, соседи отзывались о них хорошо.
Только в 4.25 огонь удалось локализовать, а в 4.34 ликвидировать открытое горение. В тушении пожара принимало участие пять единиц техники и 22 человека. Разбирать сгоревшие конструкции закончили ранним утром, в 7.11.
Очаг возгорания предварительно в пристрое. Рассматривается несколько версий возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем, а также неисправность электропроводки (короткое замыкание). Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Органами предварительного расследования назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
- Скорбим о трагедии на Эльбрусе. Туристическая группа, в составе которой была погибшая екатеринбурженка, провалилась в стометровую пропасть.
- Полиция поймала убийцу женщины и ее двух сыновей-близнецов. Оказалось, что он пришел к семье в гости, детям принес сладкое, а маме - алкоголь.
- В Екатеринбурге задержали 15 террористов с огромным пакетом взрывчатки.
- Стало известно о гибели строителя в обрушившемся котловане в Екатеринбурге.
- Психологи настаивают на создании целых служб психологической помощи детям после трагедии в Перми.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев