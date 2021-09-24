Под Екатеринбургом сгорел деревянный дом. Погибли два ребенка

0
Фото:  
Да!
1
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49231

Мама успели вынести из огня двухлетнего ребенка...спаслась еще одна женщина.

В Свердловской области в селе Кадниково (Сысертский район) ночью на 24 сентября сгорел деревянный дом на улице Карла Маркса. Двух детей, 7-и и 6-ти лет, спасти не удалось. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".


Через окно из горящего дома смогли спастись две женщины 26-ти и 22-ух лет, на руках они вынесли двухлетнего ребенка. По данным полиции, молодых мам госпитализировали в больницу с 25% ожогами тела, ранами и порезами.

Очаг возгорания, предварительно, находился в сенях этого деревянного дома. С применением современной кримтехники фиксируются следы на месте происшествия, назначен комплекс необходимых экспертиз для выяснения точной причины смерти и очага, причины возгорания, также устанавливаются и допрашиваются свидетели инцидента. Выясняются, в том числе, причины и условия, которые привели к случившейся трагедии.

Уточнил информацию НАШЕЙ старший помощник руководителя свердловского СКР Александр Шульга.

Информация о пожаре поступила в МЧС около 3.15 ночи. По данным свердловской прокуратуры, семья арендовала этот частный дом 1965 года постройки, отец в это время находился на работе. В гости к хозяйке пришла знакомая со своими детьми. Семья не состояла на учете в полиции, соседи отзывались о них хорошо.


Только в 4.25 огонь удалось локализовать, а в 4.34 ликвидировать открытое горение. В тушении пожара принимало участие пять единиц техники и 22 человека. Разбирать сгоревшие конструкции закончили ранним утром, в 7.11.

Очаг возгорания предварительно в пристрое. Рассматривается несколько версий возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем, а также неисправность электропроводки (короткое замыкание). Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Органами предварительного расследования назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Сообщили НАШЕЙ в свердловской прокуратуре.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49231

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined