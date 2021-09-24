Под Екатеринбургом сгорел деревянный дом. Погибли два ребенка

В Свердловской области в селе Кадниково (Сысертский район) ночью на 24 сентября сгорел деревянный дом на улице Карла Маркса. Двух детей, 7-и и 6-ти лет, спасти не удалось. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Через окно из горящего дома смогли спастись две женщины 26-ти и 22-ух лет, на руках они вынесли двухлетнего ребенка. По данным полиции, молодых мам госпитализировали в больницу с 25% ожогами тела, ранами и порезами.