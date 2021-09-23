Предотвратили взрыв. В Свердловской области задержали 15 террористов

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У них изъяли около трех килограммов взрывчатки.

В Свердловской области силами УФСБ были задержаны 15 террористов. В ходе трех спецопераций силовики изъяли у группировки около трех килограммов аммиачно-селитренной взрывчатки, тем самым предотвратив готовящийся теракт. По предварительной информации они приняли идеологию "Талибана" (запрещенной в РФ террористической организации).


Как рассказали НАШЕЙ в свердловском УФСБ, двое уроженцев Центральной Азии начали свою деятельность на Урале в мае этого года, и вплоть до сентября пропагандировали и вовлекали в свою группировку молодых людей. Позже к ним присоединились еще трое иностранцев, которые и должны были совершать теракты и раскладывать взрывчатку по Екатеринбургу.


На пятерых из группировки уже заведены уголовные дела по статьям:

  1. "Содействие террористической деятельности"
  2. "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма"
  3. "Организация террористического сообщества и участие в нем"
  4. "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ"
  5. "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".

Все преступники находятся под стражей. Остальных десятерых иностранцев решили вернуть на родину и запретить въезд в Россию на длительный срок.

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