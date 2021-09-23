В Екатеринбурге на строителей обрушился семиметровый котлован. Есть погибший

В ночь на 23 сентября в Екатеринбурге на одной из стройплощадок на улице Шолохова обвалилась одна из подпорных стен котлована, в это время там находились рабочие, один из мужчин погиб. Свердловский Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по признакам преступления "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". На данный момент следователи собирают доказательства трагедии, назначен комплекс экспертиз.