В Екатеринбурге на строителей обрушился семиметровый котлован. Есть погибший

В ночь на 23 сентября в Екатеринбурге на одной из стройплощадок на улице Шолохова обвалилась одна из подпорных стен котлована, в это время там находились рабочие, один из мужчин погиб. Свердловский Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по признакам преступления "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". На данный момент следователи собирают доказательства трагедии, назначен комплекс экспертиз.
Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются иные мероприятия по выяснению всех обстоятельств трагедии. В том числе, устанавливаются конкретные должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности работ на указанном объекте.
На месте трагедии работает глава отдела полиции №6 Иван Исайкин, заместитель районного прокурора Ирина Котова и руководитель районного СКР Вячеслав Бабушкин, спасатели МЧС пожарной части №9.
Личность погибшего уже установлена. По предварительным данным полиции, это 32-летний гражданин Узбекистана по фамилии Умарегиев. Его тело долго не могли достать из-за того, что семиметровый котлован начал заполняться водой из поврежденной канализационной трубы в которую рабочие, по неподтвержденной информации, пытались сделать врезку. Есть еще один пострадавший.
Личности пострадавших рабочих полиция уже установила. В травматологическое отделение 36-й горбольницы с повреждением ноги доставили уроженца Узбекистана гражданин Бердибекова, 1962 года рождения (прим. НАШЕЙ 59 лет), сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Сейчас сыщики отрабатывают различные версии ЧП, в том числе нарушения правил техники безопасности.
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