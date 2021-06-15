Шарташ заминирован? На берегу озера нашли гранату

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Металлический предмет заметили посетители лесопарка.

Отдыхающие на озере Шарташ в Екатеринбурге сегодня, 15 июня, нашли на пляже гранату. На место вызвали полицию, пляж оцепили. Взрывотехники ОМОН инженерно-технической группы Управления Росгвардии обследовали, изъяли и уничтожили боеприпас. Никто и ничего, к счастью, не взорвалось.

Прибывшие на место специалисты ведомства обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними ручная граната со следами глубокой коррозии. С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был вывезен и уничтожен.

Сообщили НАШЕЙ в пресс-службе свердловской Росгвардии.

Напоминаем вам, что если вы нашли подозрительное устройство:

  1. Не трогайте его (не закапывайте, не поджигайте и не кидайте в него камни).
  2. Отойдите на безопасное расстояние (не меньше ста метров). И попросите сделать окружающих вас людей тоже самое.
  3. Звоните в "02" или "102".
  4. Зафиксируйте время и место загадочной находки.

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