Шарташ заминирован? На берегу озера нашли гранату

Отдыхающие на озере Шарташ в Екатеринбурге сегодня, 15 июня, нашли на пляже гранату. На место вызвали полицию, пляж оцепили. Взрывотехники ОМОН инженерно-технической группы Управления Росгвардии обследовали, изъяли и уничтожили боеприпас. Никто и ничего, к счастью, не взорвалось.
Прибывшие на место специалисты ведомства обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними ручная граната со следами глубокой коррозии. С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был вывезен и уничтожен.
Сообщили НАШЕЙ в пресс-службе свердловской Росгвардии.
Напоминаем вам, что если вы нашли подозрительное устройство:
- Не трогайте его (не закапывайте, не поджигайте и не кидайте в него камни).
- Отойдите на безопасное расстояние (не меньше ста метров). И попросите сделать окружающих вас людей тоже самое.
- Звоните в "02" или "102".
- Зафиксируйте время и место загадочной находки.
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