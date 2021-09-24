Екатеринбурженка и еще четверо туристов погибли на Эльбрусе

Туристическая группа из 22 человек застряла на Эльбрусе, пятеро из них спасти не удалось. Среди погибших 32-летняя екатеринбурженка Ирина Гальчук, сообщили сегодня, 24 сентября, в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике. Свой поход альпинисты зарегистрировали в МЧС России, когда погода испортилась они подали сигнал о помощи. Также в походе участвовал 37-летний житель Екатеринбурга Дмитрия Парахин. Он рассказал "e1", что группа сорвалась в пропасть и пролетела сто метров вниз.

Спасатели работали в тяжелейших условиях: при видимости меньше метра порывы ветра достигали 70 метров в секунду, падал мокрый снег, а температура достигла - 20 градусов. Поиски велись на высоте 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Всего к поискам туристов привлекли 69 человек и 16 единиц техники.

14 туристов госпитализировали в ближайшие больницы с серьезными обморожениями, еще один из альпинистов сломал ногу. В походе принимали участие жители Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Обнинска, Москвы, Якутска.

Telegram-канал Mash опубликовал список принимавших участие в походе туристов:

Чуйков Илья (старший группы); Никифоров Антон (старший группы); Макарова Анна, 36 лет, Якутск; Казаков Дмитрий, 47 лет, Москва; Долгов Дмитрий, 36 лет, Москва; Венерский Денис, 45 лет, Санкт-Петербург; Солоненко Анна, 45 лет, Санкт-Петербург; Свистун Роман, 45 лет, Санкт-Петербург; Нестерова Елена, 32 года, Санкт-Петербург; Нестеров Артем, 35 лет, Санкт-Петербург; Бестужева Марина, 35 лет, Санкт-Петербург; Жигулина Анастасия, 40 лет, Тольятти; Парахин Дмитрий, 37 лет, Екатеринбург; Резникова Екатерина, 42 года, Новороссийск; Антипов Виталий, Новороссийск; Попов Сергей, 44 года, Пермь; Борисов Вячеслав, 39 лет, Тюмень; Гальчук Ирина, 32 года, Екатеринбург; Кипкеев Таулан; Попова Ольга, 43 года, Пермь; Николаев Руслан, 40 лет, Обнинск; Беликова Марина, Челябинск.

Как сообщают СМИ, гид оставил группу, поскольку одной из девушек во время подъема стало плохо. Вместе они начали спускаться с горы, но погода резко испортилась. Состояние девушки ухудшилось и вскоре она умерла.

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