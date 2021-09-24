Екатеринбурженка и еще четверо туристов погибли на Эльбрусе

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Свой поход альпинисты зарегистрировали в МЧС России, а когда погода испортилась - подали сигнал о помощи.

Туристическая группа из 22 человек застряла на Эльбрусе, пятеро из них спасти не удалось. Среди погибших 32-летняя екатеринбурженка Ирина Гальчук, сообщили сегодня, 24 сентября, в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике. Свой поход альпинисты зарегистрировали в МЧС России, когда погода испортилась они подали сигнал о помощи. Также в походе участвовал 37-летний житель Екатеринбурга Дмитрия Парахин. Он рассказал "e1", что группа сорвалась в пропасть и пролетела сто метров вниз.


Спасатели работали в тяжелейших условиях: при видимости меньше метра порывы ветра достигали 70 метров в секунду, падал мокрый снег, а температура достигла - 20 градусов. Поиски велись на высоте 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Всего к поискам туристов привлекли 69 человек и 16 единиц техники.


14 туристов госпитализировали в ближайшие больницы с серьезными обморожениями, еще один из альпинистов сломал ногу. В походе принимали участие жители Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Обнинска, Москвы, Якутска.


Telegram-канал Mash опубликовал список принимавших участие в походе туристов:

  1. Чуйков Илья (старший группы);
  2. Никифоров Антон (старший группы);
  3. Макарова Анна, 36 лет, Якутск;
  4. Казаков Дмитрий, 47 лет, Москва;
  5. Долгов Дмитрий, 36 лет, Москва;
  6. Венерский Денис, 45 лет, Санкт-Петербург;
  7. Солоненко Анна, 45 лет, Санкт-Петербург;
  8. Свистун Роман, 45 лет, Санкт-Петербург;
  9. Нестерова Елена, 32 года, Санкт-Петербург;
  10. Нестеров Артем, 35 лет, Санкт-Петербург;
  11. Бестужева Марина, 35 лет, Санкт-Петербург;
  12. Жигулина Анастасия, 40 лет, Тольятти;
  13. Парахин Дмитрий, 37 лет, Екатеринбург;
  14. Резникова Екатерина, 42 года, Новороссийск;
  15. Антипов Виталий, Новороссийск;
  16. Попов Сергей, 44 года, Пермь;
  17. Борисов Вячеслав, 39 лет, Тюмень;
  18. Гальчук Ирина, 32 года, Екатеринбург;
  19. Кипкеев Таулан;
  20. Попова Ольга, 43 года, Пермь;
  21. Николаев Руслан, 40 лет, Обнинск;
  22. Беликова Марина, Челябинск.

Как сообщают СМИ, гид оставил группу, поскольку одной из девушек во время подъема стало плохо. Вместе они начали спускаться с горы, но погода резко испортилась. Состояние девушки ухудшилось и вскоре она умерла.

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