Екатеринбурженка и еще четверо туристов погибли на Эльбрусе

Туристическая группа из 22 человек застряла на Эльбрусе, пятеро из них спасти не удалось. Среди погибших 32-летняя екатеринбурженка Ирина Гальчук, сообщили сегодня, 24 сентября, в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике. Свой поход альпинисты зарегистрировали в МЧС России, когда погода испортилась они подали сигнал о помощи. Также в походе участвовал 37-летний житель Екатеринбурга Дмитрия Парахин. Он рассказал "e1", что группа сорвалась в пропасть и пролетела сто метров вниз.
Спасатели работали в тяжелейших условиях: при видимости меньше метра порывы ветра достигали 70 метров в секунду, падал мокрый снег, а температура достигла - 20 градусов. Поиски велись на высоте 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Всего к поискам туристов привлекли 69 человек и 16 единиц техники.
14 туристов госпитализировали в ближайшие больницы с серьезными обморожениями, еще один из альпинистов сломал ногу. В походе принимали участие жители Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Обнинска, Москвы, Якутска.
Telegram-канал Mash опубликовал список принимавших участие в походе туристов:
- Чуйков Илья (старший группы);
- Никифоров Антон (старший группы);
- Макарова Анна, 36 лет, Якутск;
- Казаков Дмитрий, 47 лет, Москва;
- Долгов Дмитрий, 36 лет, Москва;
- Венерский Денис, 45 лет, Санкт-Петербург;
- Солоненко Анна, 45 лет, Санкт-Петербург;
- Свистун Роман, 45 лет, Санкт-Петербург;
- Нестерова Елена, 32 года, Санкт-Петербург;
- Нестеров Артем, 35 лет, Санкт-Петербург;
- Бестужева Марина, 35 лет, Санкт-Петербург;
- Жигулина Анастасия, 40 лет, Тольятти;
- Парахин Дмитрий, 37 лет, Екатеринбург;
- Резникова Екатерина, 42 года, Новороссийск;
- Антипов Виталий, Новороссийск;
- Попов Сергей, 44 года, Пермь;
- Борисов Вячеслав, 39 лет, Тюмень;
- Гальчук Ирина, 32 года, Екатеринбург;
- Кипкеев Таулан;
- Попова Ольга, 43 года, Пермь;
- Николаев Руслан, 40 лет, Обнинск;
- Беликова Марина, Челябинск.
Как сообщают СМИ, гид оставил группу, поскольку одной из девушек во время подъема стало плохо. Вместе они начали спускаться с горы, но погода резко испортилась. Состояние девушки ухудшилось и вскоре она умерла.
- Ранее на Камчатке эвакуировали двух туристов из Екатеринбурга. Они упали с вулкана.
- Стало известно, кто виноват в массовом отравлении детей, произошедшем во время школьной поездки в Питер.
- Наталья Гольник уже семь лет борется за жизнь сына-инвалида. Но ни Минздрав, ни волонтеры не могут им помочь. Ей приходится ездить с сыном из Владивостока в Екатеринбург... полная история в материале НАШЕЙ.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев