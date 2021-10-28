В Екатеринбурге бездомных собак одели в человеческую одежду

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Так волонтеры пытаются найти питомцам одного из приютов новый дом.

В Екатеринбурге волонтеры организации "Вещь добра" и приюта "ХаскиЕкб" устроили бездомным собакам настоящую фотосессию в человеческих костюмах, которые горожане сдали в специальные боксы для ненужной одежды. Так питомцам пытаются скорее найти новый дом. Ведь у каждой из собак - уникальная и неповторимая история. А одежда помогает раскрыть характер собаки, уверены волонтеры. Проект получился действительно необычный. Фотографии создал уралец Никита Журнаков.

Также в помощи нуждаются питомцы городского приюта для животных. 30 октября в приюте на Посадской, 3 пройдет День открытых дверей. Екатеринбуржцев приглашают пообщаться с подопечными приюта, а также призывают оказать любую посильную помощь: принести сухие и влажные корма, ненужное постельное белье, наполнители, ошейники, когтеточки. Среди посетителей разыграют памятные призы.

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