В Академическом районе Екатеринбурга автобус улетел в кювет: фото

В Академическом районе Екатеринбурга накануне вечером пассажирский автобус №46 улетел в кювет. Известно, что пассажиров внутри уже не было, автобус направлялся на стоянку. Транспортное средство пробило ограждение и улетело в траншею, вырытую для будущей трамвайной ветки на улице Вильгельма де Геннина.
Фото: Akadem_new / Instagram
Как уточнили НАШЕЙ в УГИБДД Екатеринбурга, в результате инцидента никто не пострадал. По предварительной версии, водитель не справился с управлением на обледенелом участке дороги.
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