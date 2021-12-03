В Екатеринбурге 41-летняя водитель Chevrolet Cruze на 20-м километре Сибирского тракта сбила пешехода. Автомобиль вчера, в 19.45 ехал со стороны улицы Главной в сторону Реактивной, в это время 73-летний мужчина переходил проезжую часть по "зебре" слева направо по ходу движения автомобиля. Автоледи попыталась затормозить...., но мужчина погиб на месте. Как женщина-водитель пояснила Госавтоинспекции, пешехода она не увидела и удар, который пришелся на зеркало заднего вида, был для нее неожиданностью.