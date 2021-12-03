В Екатеринбурге 41-летняя водитель Chevrolet Cruze на 20-м километре Сибирского тракта сбила пешехода. Автомобиль вчера, в 19.45 ехал со стороны улицы Главной в сторону Реактивной, в это время 73-летний мужчина переходил проезжую часть по "зебре" слева направо по ходу движения автомобиля. Автоледи попыталась затормозить...., но мужчина погиб на месте. Как женщина-водитель пояснила Госавтоинспекции, пешехода она не увидела и удар, который пришелся на зеркало заднего вида, был для нее неожиданностью.
Сотрудниками полиции установлено, что женщина со стажем вождения 17 лет к административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась 13 раз, не оплаченных штрафов нет. Результаты медицинского освидетельствования показали, что она была трезва.
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательнее в темное время суток, а пешеходам - использовать световозвращающие элементы.
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