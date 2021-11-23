В Екатеринбурге установят еще 27 пунктов фотофиксации ДТП

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Рассказываем, где их установят.

В Екатеринбурге установят еще 11 пунктов фотофиксации ДТП, всего в Свердловской области в 2022 году появится еще 70 камер, с помощью которых Госавтоинспекция "ловит" нарушителей. Об этом сегодня, 23 ноября, НАШЕЙ рассказал начальник центра автоматической фиксации нарушений ПДД ГИБДД Свердловской области Дмитрий Кузнецов. Рассказываем, на каких перекрестках они будут находиться:

  1. Белинского-Куйбышева.
  2. Вильгельма де Генина - Павла Шаманова.
  3. Космонавтов-Турбинная.
  4. Краснофлотцев - Шефская.
  5. 2-ая Новосибирская - Умельцев.
  6. Шефская - Фрезеровщиков.
  7. Бакинских комиссаров - Победы.

Также камеры установят на улице Московской, Фурманова и Восточной. Камеры будут фиксировать превышение скоростного режима, проезд "на красный", выезд на встречную полосу и другие нарушения. Всего в Свердловской области установлено 354 подобных камеры, 206 из них - стационарные, 125 - передвижные.

Мы стремимся к тому, чтобы в целом по автомобильным дорогам скоростной режим был средний. Всего мы запланировали в 2022 году установить 60 камер на региональной сети дорог, в том числе 27 рубежей фотофиксации на автодорогах Екатеринбурга и вблизи объектов Универсиады.

Рассказал Дмитрий Кузнецов.

На региональных трассах камеры появятся на участках: "Екатеринбург-Полевской", "Нижний Тагил-Нижняя Салда", "ЕКАД, "Первоуральск-Шаля", "Богданович-Сухой лог" и других.

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