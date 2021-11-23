В Екатеринбурге установят еще 27 пунктов фотофиксации ДТП

В Екатеринбурге установят еще 11 пунктов фотофиксации ДТП, всего в Свердловской области в 2022 году появится еще 70 камер, с помощью которых Госавтоинспекция "ловит" нарушителей. Об этом сегодня, 23 ноября, НАШЕЙ рассказал начальник центра автоматической фиксации нарушений ПДД ГИБДД Свердловской области Дмитрий Кузнецов. Рассказываем, на каких перекрестках они будут находиться:

Белинского-Куйбышева. Вильгельма де Генина - Павла Шаманова. Космонавтов-Турбинная. Краснофлотцев - Шефская. 2-ая Новосибирская - Умельцев. Шефская - Фрезеровщиков. Бакинских комиссаров - Победы.

Также камеры установят на улице Московской, Фурманова и Восточной. Камеры будут фиксировать превышение скоростного режима, проезд "на красный", выезд на встречную полосу и другие нарушения. Всего в Свердловской области установлено 354 подобных камеры, 206 из них - стационарные, 125 - передвижные.