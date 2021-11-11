На Екатеринбург надвигаются морозы

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Начинается настоящая снежная зима!

В Екатеринбурге сильно похолодает, предупреждают синоптики. На Свердловскую область надвигается арктический циклон. Будет немного больше снега, а температура опустится еще на 8-10 градусов.

Атмосфера сейчас очень подвижна, колебания температуры происходят часто, но в период 14-18 ноября из-за северо-западных воздушных потоков ожидается преобладание умеренно морозной погоды: ночью -9,-14°, на севере региона до -20°, днем -3,-9°. Предполагается, что значительных осадков и быстрого пополнения снега не будет, вероятны в основном небольшие снегопады.

Рассказала НАШЕЙ главный свердловский синоптик Галина Шепоренко.

Тем временем аналитики "Яндекс. Погоды" признали Екатеринбург одним из самых снежных городов-миллионников. Он находится на пятой строчке рейтинга. Первый снег в уральской столице в этом году выпал 19 сентября.


Расскажем подробнее о прогнозе погоды на ближайшие три дня.

Сегодня, 11 ноября, в Свердловской области температура будет держаться в пределах -2 - -7 градусов, однако в горах похолодает сразу до -18. Местами будет снежно, нередко образуется гололед. В Екатеринбурге днем будет от -8 до - 10 градусов, осадков не ожидается.


Завтра, 12 ноября, в регионе ожидается небольшой снег и метель с порывами ветра до 15 метров в секунду, температура от -4 до -9 градусов, в Екатеринбурге чуть теплее от -5 до -7 градусов.


В субботу, 13 ноября, будет облачно, днем ожидается небольшой и кратковременный снегопад. Ветер будет слабый, температура от -3 до -8, в Екатеринбурге от -1 до -3.

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