На Екатеринбург надвигаются морозы

Тем временем аналитики "Яндекс. Погоды" признали Екатеринбург одним из самых снежных городов-миллионников. Он находится на пятой строчке рейтинга. Первый снег в уральской столице в этом году выпал 19 сентября.

Расскажем подробнее о прогнозе погоды на ближайшие три дня.

Сегодня, 11 ноября, в Свердловской области температура будет держаться в пределах -2 - -7 градусов, однако в горах похолодает сразу до -18. Местами будет снежно, нередко образуется гололед. В Екатеринбурге днем будет от -8 до - 10 градусов, осадков не ожидается.

Завтра, 12 ноября, в регионе ожидается небольшой снег и метель с порывами ветра до 15 метров в секунду, температура от -4 до -9 градусов, в Екатеринбурге чуть теплее от -5 до -7 градусов.

В субботу, 13 ноября, будет облачно, днем ожидается небольшой и кратковременный снегопад. Ветер будет слабый, температура от -3 до -8, в Екатеринбурге от -1 до -3.

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