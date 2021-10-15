"Новая техника не приобреталась": как Екатеринбург готовится к огромным сугробам

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Читаем НАШ репортаж из ДЭУ, где обитают коммунальщики.

Коммунальные службы Екатеринбурга завершают подготовку специальной техники к зимнему сезону. Сегодня, 15 октября, замначальника городского комитета по благоустройству Владимир Капустин проверил готовность оборудования для уборки улиц.


В ДЭУ Ленинского района к выходу на улицы города в холодное время уже готовы 55 единиц спецтехники, оставшиеся 6 единиц переоборудуют, когда погода не позволит выполнять летний регламент работ. Это займет не больше одного дня. Была проверена исправность и функциональность всех исполнительных механизмов.


Подготовка к зиме начинается сразу после ее окончания. Техника, которая используется только в этот период "консервируется": та, что требует ремонтных работ, дефектуется, а все остальное время ведется обслуживание узлов, замена жидкостей, техническое обслуживание, покраска. Уже сегодня, к календарному началу зимнего периода, большая часть парка готова.


В прошлом сезоне проблема работы коммунальщиков была связана с тем, что техника в автопарках сильно устарела, была прогнившей насквозь. Были ли куплены новые машины?

Новая техника не приобреталась. В данный момент рассматривается вопрос о заключении лизингового договора о приобретении новой техники, которая обновит парк всех муниципальных учреждений города.

пояснил НАШЕЙ замначальника по благоустройству Владимир Капустин

В настоящий момент в Ленинском районе планируется использовать в IV квартале и I квартале следующего года тысячу тонн реагента. Он кристаллический и прозрачный, не имеет никакого цвета. Его гранула содержит в себе 4 вида различных солей, каждая из которых работает под определенными условиями.

Данного запаса хватит, но в случае форсмажорных обстоятельств в будущем году есть возможность заключения дополнительных контрактов на приобретение дополнительного объема реагента.

добавил Владимир Капустин

В Ленинском районе общее количество техники составляет 95 единиц, а в целом в Екатеринбурге порядка 600 единиц – 500 из них работают именно зимой. Точное количество подготовленных машин будет известно после проверки всех районных ДЭУ.


Автор: Ольга Пребытнова.

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