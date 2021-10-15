Коммунальные службы Екатеринбурга завершают подготовку специальной техники к зимнему сезону. Сегодня, 15 октября, замначальника городского комитета по благоустройству Владимир Капустин проверил готовность оборудования для уборки улиц.

В ДЭУ Ленинского района к выходу на улицы города в холодное время уже готовы 55 единиц спецтехники, оставшиеся 6 единиц переоборудуют, когда погода не позволит выполнять летний регламент работ. Это займет не больше одного дня. Была проверена исправность и функциональность всех исполнительных механизмов.

Подготовка к зиме начинается сразу после ее окончания. Техника, которая используется только в этот период "консервируется": та, что требует ремонтных работ, дефектуется, а все остальное время ведется обслуживание узлов, замена жидкостей, техническое обслуживание, покраска. Уже сегодня, к календарному началу зимнего периода, большая часть парка готова.

В прошлом сезоне проблема работы коммунальщиков была связана с тем, что техника в автопарках сильно устарела, была прогнившей насквозь. Были ли куплены новые машины?