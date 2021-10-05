"Подрезают и не замечают в пробках": байкеры-спасатели закрыли мотосезон в Екатеринбурге

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НАША пообщалась с байкерами, которые с мая по октябрь ежедневно работают наравне с пожарными и Госавтоинспекцией.

Уже третий год в Екатеринбурге существует группа из четырех мотоспасателей. Они первыми приезжают на ДТП и пожары, и нередко справляются с ними сами, освобождая от лишней работы своих коллег.

Вот это жара!

В этом сезоне работы было действительно много, большая часть выездов пришлась на тушение тополиного пуха. На долю байкеров выпало около 15% всех пожаров.

Лето было жаркое, количество выездов увеличилось по сравнению с прошлым годом в два раза. Мотогруппа второй пожарно-спасательной части осуществила 407 выездов, из них 74 - на ликвидацию последствий ДТП и 51 - на тушение пожаров. В 120 случаях они самостоятельно ликвидировали небольшие очаги возгорания. Нам не приходилось привлекать остальные силы. При ликвидации последствий ДТП в двух случаях деблокировали пострадавших, в общей сложности спасли шесть человек.

зам. начальника 60-го пожарно-спасательного отряда Екатеринбурга Анатолий Бронников.

Работа в паре

Всю эту работу сделали лишь два человека - Егор Пинягин и Николай Ржанников. Они работают в паре, мотоцикл одного оборудован для работы с ДТП, второго – для тушения пожаров. Но есть и другая спасательная техника, ведь нередко байкерам приходится оказывать людям первую помощь. Или просто помощь, так, в наборе у них есть даже провода для прикуривания авто. А еще…

  • гидравлические кусачки для вскрытия;
  • два огнетушителя;
  • аптечка;
  • пояс пожарного с карабином (если нужно куда-то залезть или спуститься);
  • конусы с подсветкой (для ограждения места происшествия);
  • конец Александрова (для спасения утопающих);
  • трос;
  • защитные очки;
  • фонарь;
  • мешки для накрытия трупов;
  • инструмент;
  • оградительная лента;
  • жилет;
  • жезл;
  • шлем пожарного;
  • стационарная радиостанция.

На выезд байкерам дается 10 минут, иногда – 20 , если ехать приходится в отдаленный район.

Зачем в рядах спасателей байкеры? Именно мотогруппа передает диспетчерам первичную информацию с места происшествия, например, насколько сильно возгорание, после чего принимается решение: нужно ли ребятам подкрепление. Мотогруппы на Екатеринбург всего две, одна на ВИЗе, другая – в Орджоникидзевском районе. Четыре байкера делят между собой весь город. Анатолий Бронников признался, что их количество хотелось бы увеличить, поскольку и столица Урала постепенно разрастается.

Тяжелый транспорт

Мотоциклы марки BMV пожарным подарили после проведения в Екатеринбурге Чемпионата мира по футболу. Они разгоняются до 185 километров в час, максимальная загрузка транспорта – 439 килограммов. Для такого байка нужна водительская категория «А». Чтобы привыкнуть к тяжелому транспорту спасателям понадобился месяц.

На этом мотоцикле я работаю с 2018 года. Как предложили – сразу согласился. Раньше работал на машине респираторщиком. Здесь поестественней уже задачи, рисков больше, нас очень плохо замечают люди в пробках, поэтому приходится головой крутить на 360 градусов, постоянно напоминать о себе, «крякать», всегда быстрее приезжаем к месту происшествия. Маневрировать между пробок тяжеловато, бывает подрезают, набок заваливаешься и держать его очень сложно. Наша работа всегда полезна. Я уже за столько лет не запоминаю все моменты, чтобы в душе не копилось, работаю, если честно, на автомате.

старший инструктор спасательной группы экстренного реагирования Егор Пинягин.

Егор Пинягин, как и его коллега, с детства любят байки. В 16 лет он впервые получил права на мотоцикл, тогда отец передал ему по наследству «Урал». Увлечение спасателя тоже учли при выборе будущих мотоспециалистов.

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