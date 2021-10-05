Уже третий год в Екатеринбурге существует группа из четырех мотоспасателей. Они первыми приезжают на ДТП и пожары, и нередко справляются с ними сами, освобождая от лишней работы своих коллег.
Вот это жара!
В этом сезоне работы было действительно много, большая часть выездов пришлась на тушение тополиного пуха. На долю байкеров выпало около 15% всех пожаров.
Лето было жаркое, количество выездов увеличилось по сравнению с прошлым годом в два раза. Мотогруппа второй пожарно-спасательной части осуществила 407 выездов, из них 74 - на ликвидацию последствий ДТП и 51 - на тушение пожаров. В 120 случаях они самостоятельно ликвидировали небольшие очаги возгорания. Нам не приходилось привлекать остальные силы. При ликвидации последствий ДТП в двух случаях деблокировали пострадавших, в общей сложности спасли шесть человек.
Работа в паре
Всю эту работу сделали лишь два человека - Егор Пинягин и Николай Ржанников. Они работают в паре, мотоцикл одного оборудован для работы с ДТП, второго – для тушения пожаров. Но есть и другая спасательная техника, ведь нередко байкерам приходится оказывать людям первую помощь. Или просто помощь, так, в наборе у них есть даже провода для прикуривания авто. А еще…
- гидравлические кусачки для вскрытия;
- два огнетушителя;
- аптечка;
- пояс пожарного с карабином (если нужно куда-то залезть или спуститься);
- конусы с подсветкой (для ограждения места происшествия);
- конец Александрова (для спасения утопающих);
- трос;
- защитные очки;
- фонарь;
- мешки для накрытия трупов;
- инструмент;
- оградительная лента;
- жилет;
- жезл;
- шлем пожарного;
- стационарная радиостанция.
На выезд байкерам дается 10 минут, иногда – 20 , если ехать приходится в отдаленный район.
Зачем в рядах спасателей байкеры? Именно мотогруппа передает диспетчерам первичную информацию с места происшествия, например, насколько сильно возгорание, после чего принимается решение: нужно ли ребятам подкрепление. Мотогруппы на Екатеринбург всего две, одна на ВИЗе, другая – в Орджоникидзевском районе. Четыре байкера делят между собой весь город. Анатолий Бронников признался, что их количество хотелось бы увеличить, поскольку и столица Урала постепенно разрастается.
Тяжелый транспорт
Мотоциклы марки BMV пожарным подарили после проведения в Екатеринбурге Чемпионата мира по футболу. Они разгоняются до 185 километров в час, максимальная загрузка транспорта – 439 килограммов. Для такого байка нужна водительская категория «А». Чтобы привыкнуть к тяжелому транспорту спасателям понадобился месяц.
На этом мотоцикле я работаю с 2018 года. Как предложили – сразу согласился. Раньше работал на машине респираторщиком. Здесь поестественней уже задачи, рисков больше, нас очень плохо замечают люди в пробках, поэтому приходится головой крутить на 360 градусов, постоянно напоминать о себе, «крякать», всегда быстрее приезжаем к месту происшествия. Маневрировать между пробок тяжеловато, бывает подрезают, набок заваливаешься и держать его очень сложно. Наша работа всегда полезна. Я уже за столько лет не запоминаю все моменты, чтобы в душе не копилось, работаю, если честно, на автомате.
Егор Пинягин, как и его коллега, с детства любят байки. В 16 лет он впервые получил права на мотоцикл, тогда отец передал ему по наследству «Урал». Увлечение спасателя тоже учли при выборе будущих мотоспециалистов.
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