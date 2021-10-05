Всю эту работу сделали лишь два человека - Егор Пинягин и Николай Ржанников. Они работают в паре, мотоцикл одного оборудован для работы с ДТП, второго – для тушения пожаров. Но есть и другая спасательная техника, ведь нередко байкерам приходится оказывать людям первую помощь. Или просто помощь, так, в наборе у них есть даже провода для прикуривания авто. А еще…

гидравлические кусачки для вскрытия;

два огнетушителя;

аптечка;

пояс пожарного с карабином (если нужно куда-то залезть или спуститься);

конусы с подсветкой (для ограждения места происшествия);

конец Александрова (для спасения утопающих);

трос;

защитные очки;

фонарь;

мешки для накрытия трупов;

инструмент;

оградительная лента;

жилет;

жезл;

шлем пожарного;

стационарная радиостанция.

На выезд байкерам дается 10 минут, иногда – 20 , если ехать приходится в отдаленный район.