Осторожно, просрочка! Эксперт рассказал, как правильно выбирать продукты

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И на что стоит обратить внимание, если вы поехали закупаться на рынок.

НАША узнала, на что чаще всего екатеринбуржцы жалуются после похода в магазин.

Вместе со специалистом из пищевого отдела Роспотребнадзора Александром Андреевым выясняем, как вернуть товар и не получить вместо вкусного ужина – отравление.

ТОП-5 самых частых жалоб

  1. Нарушение сроков годности и условий хранения продукции.
  2. Посторонние включения: червячки, личинки, металлические, пластиковые инородные предметы.
  3. Ценники (завышенная стоимость продукта, несколько ценников наклеены друг на друга).
  4. Отравление.
  5. Отсутствие маркировки и упаковки.

Скоропортящиеся продукты, например, молоко и сыры, должны храниться в холодильнике. Осмотрите их и оцените запах, изучите ценник, целостность упаковки. И очень внимательно относитесь к еде, продаваемой по акции и к условиям ее проведения.

Все эти нарушения актуальны и для сервисов доставки продуктов. К сожалению, по группам продуктов статистика не ведется. Прежде всего обращайте внимание на наличие маркировки, где обязательно должны быть прописаны срок годности и условия хранения товара. Правда часто пишут мелкими буквами, это неудобно, но законом разрешено.

пояснил НАШЕЙ Александр Андреев

Магазин или рынок?

Не рекомендуется покупать еду на нелегальных рынках. Если у продавца нет документов на продукты с их датой изготовления – можете смело звонить в полицию. Чаще всего такие «ларьки» стоят вдоль трасс.

Насторожить должно состояние торгового объекта, если там есть видимые проблемы с отделкой, температурными условиями. Взгляните на персонал, как они соблюдают личную гигиену, как они себя ведут с продукцией.

рассказал санврач

Не нужно пробовать еду на рынках! Овощи и фрукты лежат там по несколько часов, из-за чего на них попадают микробы и грязь.

Верните мои деньги!

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Оставить жалобу можно на сайте «66.rospotrebnadzor.ru» или по горячей линии тел. 362-87-46. Если в заявлении достаточно сведений, человек указал где, когда и как его права были нарушены – ее рассмотрят, магазин - проверят и сообщат об итогах заявителю. Анонимные жалобы не рассматриваются.

Очень популярна стала оплата безналом, у всех есть банковские приложения. Достаточно сделать скриншот оплаты. В приложениях магазинов даже указывается, что человек купил, когда и где. Прикладывайте фотографии недостатков продукции. Чем больше подтверждающих документов – тем легче проверять

добавил Александр

Если вы отравились, провели несколько дней на больничном и у вас есть справка – можете смело идти в суд. Магазин могут заставить заплатить моральную компенсацию за нерабочие дни.

Контрольная закупка

На что нужно обратить особое внимание при выборе продуктов:

  • Овощи, например, картофель должен быть твердый, без пятен и зелени, и без «глазков». Высохшие ветки, вкрапления, мягкий и липкий плод – все брак.
  • Рыбу нельзя замораживать несколько раз, с такой будет течь вода. Хорошая рыба – твердая, а жабры – красные, в упаковке нет лишнего воздуха.
  • У свежего мяса – тонкая корочка бледно-красного цвета, белый или желтоватый жир, мясо – плотное, а при нажатии пальцем оно быстро принимает свою форму. Если упаковка липкая, мокрая, а мясо серое –продукт испорчен.

Если вы столкнулись с некачественной продукцией, расскажите НАШЕЙ. Пишите на нашу электронную поту ng@ng66.ru!

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