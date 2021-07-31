Осторожно, просрочка! Эксперт рассказал, как правильно выбирать продукты

НАША узнала, на что чаще всего екатеринбуржцы жалуются после похода в магазин.

Вместе со специалистом из пищевого отдела Роспотребнадзора Александром Андреевым выясняем, как вернуть товар и не получить вместо вкусного ужина – отравление.