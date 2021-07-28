Эксперт ответил, когда в Свердловской области подешевеет морковь и картошка

Сегодня, 28 июля, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов оценил ситуацию с ростом цен на овощи. По его данным, стоимость моркови выросла более, чем на 100%, а картошки - на 70%. Но так как это сезонные продуты - это нормально.
В прошлом году с Свердловской области выросло только 107 тысяч тонн картофеля, а вот съели - больше 440 тысяч тонн. Те овощи, что мы сейчас видим на полках магазинов - произведены за границей (несмотря на то, что упаковка - российская).
Ни о каком сговоре между магазинами по установлению цены на морковь – нет. Тоже самое касается картофеля. Яйца – тоже сезонный товар, который производится предприятиями летом, изменяется кормовая база и падает спрос. Яйца сейчас подешевели. Сахар - один из тех сезонных товаров, который в ценовом сегменте сейчас вырос, все активно начинают заниматься заготовкой варений к зиме. В ФАС у нас поступило 15 жалоб на рост цен на подсолнечное масло, на овощи и на сахар.
По предварительной оценке эксперта овощи подешевеют уже совсем скоро, в конце августа - начале сентября. В регионе существует перечень социально-значимых товаров, куда вошли 24 продукта: лук, картофель, морковь, капуста, свинина, курица, мука, гречка, чай и другие. Существует условие, при котором государство вмешивается в рост стоимости этих товаров: если на протяжении 60 дней цена на них вырастает больше, чем на 10%.
Пока правительство не разу не применяло такую меру. На мой взгляд это правильно. Это может повлечь за собой изъятие товара из оборота – когда все будет очень дешево, но мы не сможем приобрести это в магазине. Мы эту ситуацию оцениваем, как не дающую нам повода для применения мер антимонопольного реагирования.
Повлиял на рост цен и еще один фактор. С 1 июня соглашение Минпромторга, Минсельхоза и торговых сетей на сдерживание цен на сахар прекратило свою силу. До 1 октября ведомства и магазины не будут поднимать цены на подсолнечное масло.
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