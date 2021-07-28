Эксперт ответил, когда в Свердловской области подешевеет морковь и картошка

Сегодня, 28 июля, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов оценил ситуацию с ростом цен на овощи. По его данным, стоимость моркови выросла более, чем на 100%, а картошки - на 70%. Но так как это сезонные продуты - это нормально.

В прошлом году с Свердловской области выросло только 107 тысяч тонн картофеля, а вот съели - больше 440 тысяч тонн. Те овощи, что мы сейчас видим на полках магазинов - произведены за границей (несмотря на то, что упаковка - российская).