Свердловчанам придется платить за вывоз мусора еще больше

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В Екатеринбурге цены вырастут на 3, 02%

В Свердловской области с 1 июля снова подорожают тарифы на вывоз мусора, согласно постановлению Региональной экономической комиссии. Впрочем, поднимают каждый год из-за роста уровня инфляции.


Как уточнили НАШЕЙ в "Спецавтобазе", формирует и устанавливает тарифы именно РЭК. Согласно им теперь за один кубометр мусора жителям Екатеринбурга придется платить на 15 рублей больше, цены вырастут на 3,02%. Чтобы посчитать, сколько вам теперь придется платить, добавьте к обычной сумме еще 3, 02% от этого числа.

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Цены вырастут и в Нижнем Тагиле (обслуживает компания "Рифей"), а также в Первоуральске (ТБО "Экосервис"). Но значительно больше. В первом городе цены поднимутся на 3,4%, во втором - на 13%.

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