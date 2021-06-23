Свердловчанам придется платить за вывоз мусора еще больше

В Свердловской области с 1 июля снова подорожают тарифы на вывоз мусора, согласно постановлению Региональной экономической комиссии. Впрочем, поднимают каждый год из-за роста уровня инфляции.

Как уточнили НАШЕЙ в "Спецавтобазе", формирует и устанавливает тарифы именно РЭК. Согласно им теперь за один кубометр мусора жителям Екатеринбурга придется платить на 15 рублей больше, цены вырастут на 3,02%. Чтобы посчитать, сколько вам теперь придется платить, добавьте к обычной сумме еще 3, 02% от этого числа.