Сегодня 21 июня, в уральском заповеднике "Денежкин камень" обнаружили еще один массивный пожар, площадью 51, 4 га, длина его кромки 4 километра. Но и прошлый пожар, который за сутки вырос с 6 до 63 га все еще не потушен. Когда два очага возгорания объединятся - природной катастрофы будет не избежать. Сухая погода на Вересовом Увале не дает надежды на положительный исход.