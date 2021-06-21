Сегодня 21 июня, в уральском заповеднике "Денежкин камень" обнаружили еще один массивный пожар, площадью 51, 4 га, длина его кромки 4 километра. Но и прошлый пожар, который за сутки вырос с 6 до 63 га все еще не потушен. Когда два очага возгорания объединятся - природной катастрофы будет не избежать. Сухая погода на Вересовом Увале не дает надежды на положительный исход.
Сейчас на месте работают 75 человек: пожарное формирование заповедника из 11 человек, Уральская база авиационной охраны лесов 23 человека, ФБУ «Авиалесоохрана» 15 человек, МЧС 16 человек, специалисты пожарного отдела Гринпис России, волонтеры и добровольные лесные пожарные 10 человек и 18 человек ФБУ «Авиалесоохрана» из Йошкар-Олы.
Люди просыпаются в 3 часа ночи, чтобы к 6 утра быть уже на месте пожара. Дорога от базового лагеря проходит через реку Сосьва, которую группы преодолевают вброд. Затем еще пешком со всем снаряжением и инструментом по скалистым склонам в горку идти около часа.
Пожарные и волонтеры проложили по периметру первого пожара минерализованную полосу, однако между двумя очагами возгорания всего лишь километр. Пока что огонь не распространяется, тем не менее, работы еще много: полосу нужно расчищать, караулить и улучшать. На место пожара прилетел Замдиректора департамента госполитики и регулирования особо охраняемых природных территорий Алексей Яковлев. Ситуация находится под его контролем.
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