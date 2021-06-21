Екатеринбурженка из мести сожгла автомобиль бывшего мужа

Екатеринбурженка организовала поджог автомобиля бывшего мужа из-за ревности. Как сообщили НАШЕЙ сегодня, 21 июня, в Свердловской прокуратуре, скоро ее и двух ее компаньонов будут судить.
В один день девушка "застукала" бывшего со своей сожительницей в Toyota Corolla, которую после развода хотела присвоить себе. Она заплатила 10 тысяч рублей своему 41-летнему знакомому, сказала где стоит машина, назвала марку и госномер, чтобы тот спалил авто дотла. Мужчина взял в помощники своего 28-летнего друга, с которым вместе сидел в тюрьме.
Ночью 16 апреля 2020 года на улице Щорса злоумышленники обнаружили автомобиль, определили пути подхода и отхода с места преступления. Затем, подойдя к указанному автомобилю, 28-летний обвиняемый, облил из принесенной 5-литровой бутылки с бензином крышу и переднюю часть автомобиля, а затем поджог его зажигалкой.
Но упс! Пламя перекинулось на соседние автомобили Chevrolet Cobalt и Skoda Octavia. Так что кроме того, что почти полностью выгорела машина бывшего мужа подсудимой (ущерб составил 485 тысяч рублей), банда поджигателей выплатит компенсацию еще и для других автомобилистов (а это в общей сумме еще 60 тысяч рублей).
Уголовное дело рассматривает Ленинский районный суд Екатеринбурга и прокуратура. Ревнивицу осудят по статье "Организация уничтожения и повреждения чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога", а друзей -рецидивистов по статье "Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога".
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