Екатеринбурженка из мести сожгла автомобиль бывшего мужа

Екатеринбурженка организовала поджог автомобиля бывшего мужа из-за ревности. Как сообщили НАШЕЙ сегодня, 21 июня, в Свердловской прокуратуре, скоро ее и двух ее компаньонов будут судить.

В один день девушка "застукала" бывшего со своей сожительницей в Toyota Corolla, которую после развода хотела присвоить себе. Она заплатила 10 тысяч рублей своему 41-летнему знакомому, сказала где стоит машина, назвала марку и госномер, чтобы тот спалил авто дотла. Мужчина взял в помощники своего 28-летнего друга, с которым вместе сидел в тюрьме.