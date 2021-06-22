С местными жителями общались и депутат Госдумы, и глава Верх-Исетского района. В мэрии предлагали два пути решения: предложить предпринимателю другое место, либо предложить жителям поселка выкупить территорию по ее кадастровой стоимости (40 тыс. рублей). Свердловская природоохранная прокуратура даст оценку законности строительства, возможного вреда окружающей среде.

Кроме того, Алексей Орлов сообщил, что парк возле УрГУПСа оставят доступным для горожан. Тем не менее, университету выдан паспорт безопасности первой категории, который требует ограждения территории.