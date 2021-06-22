Мэр Екатеринбурга вступился за парк в Мичуринском районе: "Никакой вырубки леса"

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И анонсировал изменения в парке возле УрГУПСа.

В Екатеринбурге продолжается конфликт жителей поселка Мичуринский с бизнесменом, который намеревался построить под их окнами глэмпинг. Сегодня, 22 июня, мэр сам прокомментировал инцидент и даже вступился за местных:

Вид разрешенного использования земельного участка мы изменили, никаких объектов капитального строительства там возводить нельзя. Никакой вырубки леса.

Заявил Алексей Орлов.

Бизнесмен Роман Сурин хотел построить в парке «гостиницы под открытым небом» с 10 банями и отапливаемыми беседками. Это местным не понравилось: ведь это шум, пьяные компании и лишняя угроза пожара… Когда работы начались, тракторы повредили несколько деревьев и газон. Сотни людей встали перед стройтехникой. Позже открыли сбор подписей, петицию передадут Алексею Орлову.

ООО «ЛСР» рекламой сформировали идеальную картинку о тихой жизни с чистым воздухом и шаговой доступностью лесного массива на окраине города. Никто не предупреждал, что участок леса находится в частной собственности. Почему выясняется, что благоприятная окружающая среда для тысяч собственников… может быть нарушена в угоду интересам двух коммерсантов?

Говорится в петиции.

С местными жителями общались и депутат Госдумы, и глава Верх-Исетского района. В мэрии предлагали два пути решения: предложить предпринимателю другое место, либо предложить жителям поселка выкупить территорию по ее кадастровой стоимости (40 тыс. рублей). Свердловская природоохранная прокуратура даст оценку законности строительства, возможного вреда окружающей среде.


Кроме того, Алексей Орлов сообщил, что парк возле УрГУПСа оставят доступным для горожан. Тем не менее, университету выдан паспорт безопасности первой категории, который требует ограждения территории.

Мы найдем решение, которое удовлетворит всех. Из-за выгула собак там полное безобразие, нужно организовать места для выгула собак и ввести административную ответственность за нарушение этих правил. Парк всегда будет общедоступным.

Добавил Алексей Орлов.

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