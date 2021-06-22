Местные жители требуют немедленно остановить застройку, провести общественные слушания с привлечением независимых экспертов и пояснить, почему в утвержденном и опубликованном генплане никакого логопарка нет. Как нет и проектной документации и экологических экспертиз.

В июле застройщики пообещали ответить на претензии горожан. Петиция против строительства парка набрала 41,5 тысяч подписей.

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