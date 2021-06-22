На Шарташе начали строить ТЛЦ "Уральский", несмотря на протесты местных

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Сегодня строители засыпали реку Калиновку.

В Екатеринбурге застройщик транспортно-логистического центра "Уральский" начал работы, несмотря на массовые протесты жителей Шарташа и Калиновки. Они просили помощи у Евгения Куйвашева и даже Владимира Путина (выложив на крыше здания надпись "Путин SOS промзона убивает"). Сегодня, 22 июня, строители начали засыпать реку Калиновка. Об этом НАШЕЙ сообщила глава организации "Парки и скверы" Анна Балтина.

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Друзья, я не могу на это смотреть. Я не буду сглаживать углы в данной ситуации. Это невежество! Александр Высокинский и Евгений Куйвашев, так нельзя, совсем нельзя. Там планировалась жилая застройка. Идет засыпка водоема на месте бывшего пожарного пруда. Это нарушение прав жителей. Раньше эти водоемы находились в водоохранной зоне, в том числе пруд. Поменяли назначение земель, теперь меняют генплан. Это нарушение.

Поделилась с НАШЕЙ Анна Балтина.

Местные жители требуют немедленно остановить застройку, провести общественные слушания с привлечением независимых экспертов и пояснить, почему в утвержденном и опубликованном генплане никакого логопарка нет. Как нет и проектной документации и экологических экспертиз.


В июле застройщики пообещали ответить на претензии горожан. Петиция против строительства парка набрала 41,5 тысяч подписей.

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