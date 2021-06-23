Боремся со свалками! Свердловчане могут пожаловаться на мусор онлайн

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Особенно если у контейнера кто-то свалил строительные отходы или покрышки.

Свердловский оператор ЕМУП "Спецавтобаза" призвал уральцев бороться с незаконными свалками. Заявку на то, чтобы нелегальную кучу мусора как можно скорее убрали, теперь можно оставить онлайн. Даже никому звонить не надо.


По данным "Спецавтобазы", порядка 20% мусора на контейнерных площадках не относится к твердым коммунальным отходам (ТКО, а это пищевые отходы, упаковки, старая мебель, пакеты и другой пластик, одежда и обувь, уличный смет, остатки обоев, плинтуса, линолеума, остатки от уборки придомовой территории).


А вот нефтесодержащие отходы: лаки, краски, отработанные масла, растворители, ртутьсодержащие лампы, батареи и аккумуляторы, отходы животноводства, автомобильные шины, снег и лед, электроприборы, и строительные отходы к ТКО не относят! К сожалению, их часто не вывозят с площадок, так как это не входит в зону ответственности регоператора. Отвечают за них управляющие компании.

Два с половиной года действия экологической реформы показали, что люди научились правильно обращаться с отходами. Мы это видим по растущим объемам мусора: жители четко понимают, что он должен лежать строго на контейнерной площадке, а не на стихийных свалках. Мы объясняем им, что площадки предназначены только для ТКО. Строительному мусору и опасным отходам на них не место. Они захламляют площадки, усложняя работу мусоровозам. Это может привести к сбою графиков вывоза ТКО.

Рассказала НАШЕЙ директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Новый сервис на сайте "Спецавтобазы" позволяет любому человеку сообщить о "лишних" отходах на контейнерной площадке. Кнопка оранжевого цвета расположена на главной странице.


Для обращения нужно заполнить простую форму, указав адрес площадки и прикрепив фото. Также онлайн-диспетчеру в WhatsApp, Viber (8-912-6900-700) можно прислать фото и видео, где видно, как на площадку привозят строительный мусор на грузовых машинах. После проверки и подтверждения факта размещения отходов регоператор уведомит владельца площадки и надзорные органы.

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