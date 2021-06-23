Боремся со свалками! Свердловчане могут пожаловаться на мусор онлайн

Свердловский оператор ЕМУП "Спецавтобаза" призвал уральцев бороться с незаконными свалками. Заявку на то, чтобы нелегальную кучу мусора как можно скорее убрали, теперь можно оставить онлайн. Даже никому звонить не надо.

По данным "Спецавтобазы", порядка 20% мусора на контейнерных площадках не относится к твердым коммунальным отходам (ТКО, а это пищевые отходы, упаковки, старая мебель, пакеты и другой пластик, одежда и обувь, уличный смет, остатки обоев, плинтуса, линолеума, остатки от уборки придомовой территории).

А вот нефтесодержащие отходы: лаки, краски, отработанные масла, растворители, ртутьсодержащие лампы, батареи и аккумуляторы, отходы животноводства, автомобильные шины, снег и лед, электроприборы, и строительные отходы к ТКО не относят! К сожалению, их часто не вывозят с площадок, так как это не входит в зону ответственности регоператора. Отвечают за них управляющие компании.