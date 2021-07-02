Екатеринбуржцам придется больше платить за воду и канализацию

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Впервые за три года цены поднял и "Водоканал".

С 1 июля жителям Екатеринбурга придется платить за воду больше. По решению региональной экономической комиссии (РЭК), тарифы на водоснабжение поднялись с 35, 78 рублей до 36,16 рублей, а на канализацию с 24, 94 до 26,38 за кубометр воды. Из-за инфляции рост цент в сфере ЖКХ отмечается ежегодно, однако МУП "Водоканал" сделал это впервые за три года. В руководстве НАШЕЙ пояснили, в чем причина внезапного роста цен.

Повышение тарифов обусловлено как уровнем инфляции, так и объемом работ по перекладке сетей и ремонту технологического оборудования предприятия, которые мы планируем к выполнению. Размер тарифа определяют входящие в него затраты, и рост стоимости электроэнергии, материалов, ГСМ, соответственно, учитывается при тарифообразовании.

Пояснил генеральный директор МУП «Водоканал» Екатеринбурга Евгений Лузгин.

По схемам выше можно рассчитать, сколько вам теперь придется платить за воду.

Деньги, которые заплатят уральцы за воду, пойдут на ремонт стоков, устранение аварий и зарплаты сотрудникам. В компании также пояснили, что цены на материалы и трубную продукцию, реагенты и электроэнергию сильно выросли, по некоторым позициям аж на 200%. На трубы из рулонной стали цена выросла в 2,5 раза, на листы ПВЛ более чем в 2 раза, на швеллер – в 1,5 раза.

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