Екатеринбуржцам придется больше платить за воду и канализацию

По схемам выше можно рассчитать, сколько вам теперь придется платить за воду.

Деньги, которые заплатят уральцы за воду, пойдут на ремонт стоков, устранение аварий и зарплаты сотрудникам. В компании также пояснили, что цены на материалы и трубную продукцию, реагенты и электроэнергию сильно выросли, по некоторым позициям аж на 200%. На трубы из рулонной стали цена выросла в 2,5 раза, на листы ПВЛ более чем в 2 раза, на швеллер – в 1,5 раза.

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