Куйвашев и следователи отреагировали на обращение свердловчанки к Путину

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев моментально отреагировал на обращение одной из жительниц Краснотурьинска, у которой дом до сих пор не подключили к газу (хотя делается это бесплатно). Она рассказала об этом на прямой линии президента России. А Куйвашев начал обзванивать властей. Вопросом уже занялись.
Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову, он сказал, что у него нет дачи. Вопрос пенсионерки мы решим, но проблема газификации действительно актуальна для многих территорий Свердловской области. Особенно когда дрова дорогие, а на газовые баллоны ввели ограничения. Мы постоянно работаем над этим вопросом.
Теперь в ситуации будет разбираться мэр Краснотурьинска и министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
UPD: Кроме того, ситуацией заинтересовались в Следственном комитете Свердловской области. Ведомство уже организовало проверку о возможной халатности должностных лиц с непринятием мер по газификации уральцев. К слову, около 16.30 мэр Краснотурьинска приехал к пожилой уралочке лично.
- Также Владимир Владимирович прокомментировал рост цен на овощи по всей стране. Ничего хорошего, ждем следующего урожая!
- Президент не поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса.
- А что россияне спрашивали на самом деле? Публикуем подборку из социальных сетей. Путин ответил далеко не на все вопросы.
- Помните повесть "Мертвые души" ? Несколько УК обманывали жильцов 38 многоэтажек в Екатеринбурге. В бланках за голосование и расписались несуществующие люди.
- Екатеринбуржцы нашли кучу с трупами животных.
- Батареи, канализационные люки, рельсы, остановки...что в Екатеринбурге крадут на металлолом.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев