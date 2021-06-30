Куйвашев и следователи отреагировали на обращение свердловчанки к Путину

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А вот у мэра Краснотурьинска, оказалось, нет дачи.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев моментально отреагировал на обращение одной из жительниц Краснотурьинска, у которой дом до сих пор не подключили к газу (хотя делается это бесплатно). Она рассказала об этом на прямой линии президента России. А Куйвашев начал обзванивать властей. Вопросом уже занялись.

Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову, он сказал, что у него нет дачи. Вопрос пенсионерки мы решим, но проблема газификации действительно актуальна для многих территорий Свердловской области. Особенно когда дрова дорогие, а на газовые баллоны ввели ограничения. Мы постоянно работаем над этим вопросом.

Заявил Евгений Куйвашев.

Теперь в ситуации будет разбираться мэр Краснотурьинска и министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.


UPD: Кроме того, ситуацией заинтересовались в Следственном комитете Свердловской области. Ведомство уже организовало проверку о возможной халатности должностных лиц с непринятием мер по газификации уральцев. К слову, около 16.30 мэр Краснотурьинска приехал к пожилой уралочке лично.

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