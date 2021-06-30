Куйвашев и следователи отреагировали на обращение свердловчанки к Путину

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев моментально отреагировал на обращение одной из жительниц Краснотурьинска, у которой дом до сих пор не подключили к газу (хотя делается это бесплатно). Она рассказала об этом на прямой линии президента России. А Куйвашев начал обзванивать властей. Вопросом уже занялись.