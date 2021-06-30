Деньги, вакцинация, распад СССР: о чем россияне спрашивают Владимира Путина?

Многие россияне просят о снижении цен на те или иные услуги, введении дополнительных мер социальной поддержки. Например, это цены на авиабилеты и даже на продукты. В Екатеринбурге тоже выросли цены на местные овощи, морковь и картошку. Очень много вопросов и по теме льготной ипотеки: почему ее дают только многодетным семьям, где малыши появились не ранее 2018 года и продлят ли ее в связи с третьей волной коронавируса... Много вопросов и у матерей, которые не смогли получить пособие от 3 до 7 лет из-за новых правил.