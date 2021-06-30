Деньги, вакцинация, распад СССР: о чем россияне спрашивают Владимира Путина?

Сегодня, 30 июня в 14.00 состоится прямая линия с Владимиром Путиным. Традиционно перед ней россиянам предлагают задать вопросы президенту через приложение "Москва-Путину", колл-центр и даже социальные сети. НАША решила выяснить, о чем просят россияне и уральцы? Публикуем ТОП самых популярных вопросов.
Принудительная вакцинация
Эта тема одна из самых "горячих". Социальные сети буквально наполнены просьбами, призывами пересмотреть решение властей об обязательной вакцинации. Просят и остановить дискриминацию в отношении привитых и не привитых. А саму прививочную компанию даже сравнивают с фашизмом. Подобных вопросов - очень много.
В Екатеринбурге об обязательной вакцинации впервые заявил Алексей Орлов, но окончательное решение в свердловском опершатбе еще не приняли. В Роструде пояснили, могут ли вас уволить за отказ ставить прививку.
Почему вдруг вопреки Конституции РФ региональные власти и местные санитарные врачи стали принимать указы, которые разделяют людей на тех, кто выполнил мед. процедуру и тех, кто ее не выполнил? На каком основании работодатели выдвигают сотрудникам ультиматум: или прививайся, или увольняйся? На каком основании я должна получать какой-то QR-код, который позволит мне пользоваться "общественными благами", а без него я не гражданин?
Суд над Горбачевым
Очень много видео обращений из разных уголков страны: Алтая, Москвы, Санкт-Петербурга посвящены теме распада СССР. Россияне просят, чтобы последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева осудили за распад советского союза, начали расследование и дали правовую оценку его действиям. Приводим пример одного из массы подобных писем Путину.
Деньги
Многие россияне просят о снижении цен на те или иные услуги, введении дополнительных мер социальной поддержки. Например, это цены на авиабилеты и даже на продукты. В Екатеринбурге тоже выросли цены на местные овощи, морковь и картошку. Очень много вопросов и по теме льготной ипотеки: почему ее дают только многодетным семьям, где малыши появились не ранее 2018 года и продлят ли ее в связи с третьей волной коронавируса... Много вопросов и у матерей, которые не смогли получить пособие от 3 до 7 лет из-за новых правил.
Чтобы свозить детей из Кузбасса в Крым требуется копить по два, три года, отказывая семье во многом. Большая часть стоимости отдыха уходит на приобретение авиабилетов. Прошу от имени всех россиян рассмотреть вопрос по снижению стоимости полетов, особенно в летнее время. Спасибо!
Почему государство не может хоронить граждан России на кладбищах за свой счет? У многих жителей России в регионах нет 100 000 на похороны. Разве человек, живя и работая всю жизнь в России не достоин чтобы его похоронили по христиански у себя на Родине? Сегодня на чужом горе в семье наживаются частные компании и "дерут" с населения огромные деньги, или это государственные структуры их "крышуют"?
Вы поручили выплачивать пособия на детей от 3 до 7 лет для малообеспеченных семей. Сумма дохода семьи 38 тысяч рублей. У нас единственное совместное жилье в ипотеке. Оплата ипотеки 16 тысяч рублей. Итого на 3 членов семьи 22 тысячи остается на жилье, коммуналку, еду. Но моя семья не подходит под статус малообеспеченной, потому что соцзащита считает ипотеку как доход. И насчитывает мне 38 тысяч доход семьи, в том числе 16 тысяч ипотеки как денежный вклад. Но это не вклад. Почему ипотеку на единственное первое жилье не считают как расходы?
Вопросы продолжают принимать вплоть до окончания прямой линии с президентом. Задать их можно через СМС по телефону 88002004040. А что бы вы спросили у Владимира Путина? Пишите в комментариях!
- К сожалению, далеко не все свердловчане смогли воспользоваться скидкой в детский загородный лагерь, которую иначе зовут "Путинский кешбэк".
- После прививки от коронавируса заболели шесть тысяч уральцев.
- В Екатеринбурге поймали продавца поддельных справок, освобождающих от COVID-прививок. Узнали, что грозит юноше и его покупателям.
- А вот на Черное море не привитых решили не пускать вовсе. Эксперт рассказал, как это скажется на потоке туристов и самих туроператорах.
- В Екатеринбурге студентов планируют не пускать на пары без прививки от коронавируса. Об этом НАШЕЙ рассказали в одном из ВУЗов.
- Тем временем для привитых анонсировали еще один бонус: бесплатный билет на концерт и хорошие скидки.
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