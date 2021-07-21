В Уральской таможне рассказали, подорожают ли овощи

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Томаты и перцы оказались заражены вирусом.

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов сегодня, 21 июля, рассказал, стоит ли свердловчанам снова ждать роста цен на овощи. В регионе до сих пор высокий ценник на морковь, а вот ситуация с картофелем понемногу стабилизируется. О причинах роста цен также рассуждал Владимир Путин.


Тем временем в Киргизии ввели дополнительные ограничения из-за вируса коричневой морщинистости, который поражает продукты. Обычно оттуда в регион везут томаты и перцы.

Уже везут овощи из Краснодарского края и Алтая, поэтому не должно быть существенного влияния на цены. Цены на томаты и перцы не должны повыситься.

Прокомментировал начальник таможенного управления.

Как отметил Алексей Фролов, фрукты и овощи привозят на Урал в основном из Узбекистана. Уровень таможенной стоимости не сильно повлиял на стоимость моркови - цены поднялись всего на 15 рублей за килограмм.

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