НАША узнала, какой труд скрывается за 30-секундными роликами в соцсетях и как стать звездой интернета.
Грязная плита и развалившееся печенье
В детстве Сергей увидел по телевизору рецепт печенья и попробовал приготовить его, пока был один дома. Первый блин – комом: печенье развалилось. Но эксперименты продолжились.
– Даже в студенчестве, когда мы с друзьями снимали квартиру, готовил я. У меня к этому предрасположенность, как у кого-то рисование или музыкальный слух. А когда появились первые камеры на телефонах, мы много снимали видео, – рассказывает Сергей.
Рецепт успеха
На самом деле блог Сергея не сплошь кулинарный, и в этом его фишка. Это сочетание готовки и юмора. Начинал он со скетчей и вайнов в Instagram и YouTube. Но получилось именно в TikTok.
– К этому формату я не сразу пришел. Со временем любовь к готовке и любовь подурачиться, они объединились. У меня много шоу, экспериментов. Люди же любят отдохнуть. Четыре месяца я ничего не понимал. Думал на работе, что снять еще? Однажды мы чуть не забросили. Накосячили с контентом, ушли не туда. Прибавилась иностранная аудитория, а мы хотели русскую.
На телефон с хорошей камерой, микрофон, лампу и другую технику ушло не менее 60 тысяч. А на создание одного короткого видео Сергей тратит от двух до пяти часов.
– Очень тяжелый формат – сны. Как будто бы мне во сне приходит какой-то безумный рецепт, я воплощаю его, например, шаурма с дошираком. И это зашло. Его производство очень сложное. За то же время можно снять 3-4 других роликов.
Food-блогер никогда не сталкивался с мукой выбора: что же приготовить сегодня? Потому что он постоянно снимает видео – а значит и готовит
Повар без опыта
По образованию Сергей не повар. Он получил специальность управление и менеджмент. А дальше "вышел из ВУЗа и забыл". Сейчас он работает в одном из ресторанов Екатеринбурга.
– Больше того, некоторые заведения говорят так: «легче научить, чем переучить». Потому что почти никто не использует "классику", которой учат в ВУЗах или колледжах.
Но и открыть свое кафе у Сергея желания нет. Побывав «внутри» кухни понимаешь, как это тяжело. Тем более, TikTok приносит неплохой доход.
– Спустя полтора года стало интереснее. Требования аудитории выросли. Раньше можно было снять видео с полотенцем на голове, без света, с синяками под глазами. Сейчас чувствуется, что на платформу заходит аудитория с Instagram, YouTube, и что качество надо повышать.
Изнанка «Адской кухни»
На "Пятнице" проходил конкурс безумных рецептов. Сергей выиграл его со своим огромным хот-догом "Батя". Так он и попал на федеральный канал, а теперь – учит россиян готовит шаньги на ТВ-3 в рамках акции "Ужин с детективом".
– Каждая команда поваров должна была приготовить хот-дог по моему рецепту. Для меня это был интересный опыт поучаствовать в таком шоу и вживую увидеть весь процесс съемок.
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