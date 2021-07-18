"Люблю готовить и дурачиться": интервью с уральским блогером, попавшим на ТВ

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Сергей Кагилев - TikTok-блогер, у него уже больше 800 тысяч подписчиков.

НАША узнала, какой труд скрывается за 30-секундными роликами в соцсетях и как стать звездой интернета.

Грязная плита и развалившееся печенье

В детстве Сергей увидел по телевизору рецепт печенья и попробовал приготовить его, пока был один дома. Первый блин – комом: печенье развалилось. Но эксперименты продолжились.

– Даже в студенчестве, когда мы с друзьями снимали квартиру, готовил я. У меня к этому предрасположенность, как у кого-то рисование или музыкальный слух. А когда появились первые камеры на телефонах, мы много снимали видео, – рассказывает Сергей.

Рецепт успеха

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На самом деле блог Сергея не сплошь кулинарный, и в этом его фишка. Это сочетание готовки и юмора. Начинал он со скетчей и вайнов в Instagram и YouTube. Но получилось именно в TikTok.

– К этому формату я не сразу пришел. Со временем любовь к готовке и любовь подурачиться, они объединились. У меня много шоу, экспериментов. Люди же любят отдохнуть. Четыре месяца я ничего не понимал. Думал на работе, что снять еще? Однажды мы чуть не забросили. Накосячили с контентом, ушли не туда. Прибавилась иностранная аудитория, а мы хотели русскую.

На телефон с хорошей камерой, микрофон, лампу и другую технику ушло не менее 60 тысяч. А на создание одного короткого видео Сергей тратит от двух до пяти часов.

– Очень тяжелый формат – сны. Как будто бы мне во сне приходит какой-то безумный рецепт, я воплощаю его, например, шаурма с дошираком. И это зашло. Его производство очень сложное. За то же время можно снять 3-4 других роликов.

Food-блогер никогда не сталкивался с мукой выбора: что же приготовить сегодня? Потому что он постоянно снимает видео – а значит и готовит

Повар без опыта

По образованию Сергей не повар. Он получил специальность управление и менеджмент. А дальше "вышел из ВУЗа и забыл". Сейчас он работает в одном из ресторанов Екатеринбурга.

– Больше того, некоторые заведения говорят так: «легче научить, чем переучить». Потому что почти никто не использует "классику", которой учат в ВУЗах или колледжах.

Но и открыть свое кафе у Сергея желания нет. Побывав «внутри» кухни понимаешь, как это тяжело. Тем более, TikTok приносит неплохой доход.

– Спустя полтора года стало интереснее. Требования аудитории выросли. Раньше можно было снять видео с полотенцем на голове, без света, с синяками под глазами. Сейчас чувствуется, что на платформу заходит аудитория с Instagram, YouTube, и что качество надо повышать.

Изнанка «Адской кухни»

На "Пятнице" проходил конкурс безумных рецептов. Сергей выиграл его со своим огромным хот-догом "Батя". Так он и попал на федеральный канал, а теперь – учит россиян готовит шаньги на ТВ-3 в рамках акции "Ужин с детективом".

– Каждая команда поваров должна была приготовить хот-дог по моему рецепту. Для меня это был интересный опыт поучаствовать в таком шоу и вживую увидеть весь процесс съемок.

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