На самом деле блог Сергея не сплошь кулинарный, и в этом его фишка. Это сочетание готовки и юмора. Начинал он со скетчей и вайнов в Instagram и YouTube. Но получилось именно в TikTok.

– К этому формату я не сразу пришел. Со временем любовь к готовке и любовь подурачиться, они объединились. У меня много шоу, экспериментов. Люди же любят отдохнуть. Четыре месяца я ничего не понимал. Думал на работе, что снять еще? Однажды мы чуть не забросили. Накосячили с контентом, ушли не туда. Прибавилась иностранная аудитория, а мы хотели русскую.

На телефон с хорошей камерой, микрофон, лампу и другую технику ушло не менее 60 тысяч. А на создание одного короткого видео Сергей тратит от двух до пяти часов.

– Очень тяжелый формат – сны. Как будто бы мне во сне приходит какой-то безумный рецепт, я воплощаю его, например, шаурма с дошираком. И это зашло. Его производство очень сложное. За то же время можно снять 3-4 других роликов.