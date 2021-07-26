Ученые из Екатеринбурга узнали, какие продукты спасают от рака

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И хорошо действуют в качестве профилактики онкологических заболеваний.

Ученые выяснили, какие продукты могут спасти вас от онкологии, а именно предупредить развитие опухолей и замедлить процесс деления раковых клеток.


Ученые из России (Екатеринбург, УрФУ и ИОС УрО РАН), Китая (Шаньтоуский медуниверситет) и Индии ( Университет Шри Венкатесвара) отобрали 30 различных соединений из овощей и фруктов. Затем при помощи компьютерного моделирования посмотрели, как различные продукты воздействуют на белки в клетках. И выяснили, что некоторые из них предотвращают процесс мутации и самоуничтожения клеток. Которые зачастую и становятся причиной онкологии.

В Индии и Китае принято считать, что многие лекарственные средства можно получить непосредственно из природных источников. В итоге мы выяснили, что больные клетки останавливают развитие под воздействием определенных комбинаций пищевых соединений.

Рассказал сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ, профессор РАН Григорий Зырянов

Самыми полезными овощами признали брокколи, капусту обычную и цветную, шпинат, морковь, салат, огурцы, помидоры, лук-порей, брюкву и репу. Их соединения способствуют профилактике онкологических заболеваний. Подобрали ученые ряд продуктов и для конкретных видов рака. Например, виноград и черника подавляют метастазы при раке молочной железы. Капуста хорошо воздействует против опухолей и защищает клетки при раке молочной железы, толстой кишки, шейки матки, а также при эндометриозе.


Десять самых перспективных соединений положат в основу новых лекарств от рака, от которых, отмечают ученые, будет значимо меньше побочных эффектов.

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