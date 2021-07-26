Ученые из Екатеринбурга узнали, какие продукты спасают от рака

Ученые выяснили, какие продукты могут спасти вас от онкологии, а именно предупредить развитие опухолей и замедлить процесс деления раковых клеток.
Ученые из России (Екатеринбург, УрФУ и ИОС УрО РАН), Китая (Шаньтоуский медуниверситет) и Индии ( Университет Шри Венкатесвара) отобрали 30 различных соединений из овощей и фруктов. Затем при помощи компьютерного моделирования посмотрели, как различные продукты воздействуют на белки в клетках. И выяснили, что некоторые из них предотвращают процесс мутации и самоуничтожения клеток. Которые зачастую и становятся причиной онкологии.
В Индии и Китае принято считать, что многие лекарственные средства можно получить непосредственно из природных источников. В итоге мы выяснили, что больные клетки останавливают развитие под воздействием определенных комбинаций пищевых соединений.
Самыми полезными овощами признали брокколи, капусту обычную и цветную, шпинат, морковь, салат, огурцы, помидоры, лук-порей, брюкву и репу. Их соединения способствуют профилактике онкологических заболеваний. Подобрали ученые ряд продуктов и для конкретных видов рака. Например, виноград и черника подавляют метастазы при раке молочной железы. Капуста хорошо воздействует против опухолей и защищает клетки при раке молочной железы, толстой кишки, шейки матки, а также при эндометриозе.
Десять самых перспективных соединений положат в основу новых лекарств от рака, от которых, отмечают ученые, будет значимо меньше побочных эффектов.
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