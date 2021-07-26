Ученые из Екатеринбурга узнали, какие продукты спасают от рака

Ученые выяснили, какие продукты могут спасти вас от онкологии, а именно предупредить развитие опухолей и замедлить процесс деления раковых клеток.

Ученые из России (Екатеринбург, УрФУ и ИОС УрО РАН), Китая (Шаньтоуский медуниверситет) и Индии ( Университет Шри Венкатесвара) отобрали 30 различных соединений из овощей и фруктов. Затем при помощи компьютерного моделирования посмотрели, как различные продукты воздействуют на белки в клетках. И выяснили, что некоторые из них предотвращают процесс мутации и самоуничтожения клеток. Которые зачастую и становятся причиной онкологии.