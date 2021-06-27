Пять важных вопросов о раке груди

Почему он возникает?
Главная причина в генетической «поломке»: одна из клеток мутирует, вырабатывает другие белки, растет и дает метастазы, превращаясь в опасную опухоль. Врачи не видят смысла искать виноватых в появлении рака. Главное – вовремя его обнаружить и не создать панику у пациента.
– Мы часто видим какие-то доброкачественные вещи, которые заставляют нас сделать биопсию, она не подтверждается, женщина нервничает. Именно поэтому на скрининг отправляют не всех, – говорит выпускник Высшей школы онкологии, врач-маммолог Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова Александр Петрачков.
Кому надо регулярно проверяться?
Женщинам от 40 до 70 лет рекомендуется делать маммографию (обследование груди) ежегодно. Остальным - только при проявлении уплотнений, шишек, выделений или при дискомфорте, словно «что-то не так». Чаще всего заболевание протекает бессимптомно.
Но факторы риска зачастую – особенности организма:
- Ранние менструации.
- Гормональная терапия.
- Поздняя менопауза.
- Малое количество беременностей и так далее.
Кто еще в группе риска?
Главным обвиняемым в появлении рака считают мутацию в гене BRCA, ее можно выявить с помощью анализов. Сделать его стоит тем, у кого близкие родственники болели раком молочной, предстательной и поджелудочной желез, раком яичников. Особенно если рак был диагностирован до 50 лет и у двоих членов семьи сразу (например, у бабушки и дедушки).
– В этом случае скрининг лучше делать с 25 лет, и методом выбора будет МРТ. 5-10% случаев рака молочной железы обусловлены генетикой и наследственностью. Остальное – что-то спонтанное, – добавил врач.
Вторая группа риска – люди с избыточным весом. Организм полных девушек вырабатывает больше эстрогена – женских гормонов, что приводит повышенному гормональному влиянию на молочные железы.
Всегда ли нужна операция?
Лечение, как правило, лекарственная (химиотерапия или гормонотерапия) плюс лучевая терапии вместе с операцией. На ранних стадиях ее делают всегда. В 70% случаях грудь удается сохранить.
Опухоли, которые находят у пожилых женщин, как правило, безвредны, а тем, кто старше 80 лет, ложиться на операционный стол может быть опасно.
– Мы постоянно пытаемся сократить объем вреда, который наносит хирург. В зарубежных странах возрастным пациентам скрининг не делают, потому что иногда с раком 10 - 15 лет можно жить, а больше проблем принесет диабет или повышенное давление. Конечно, если опухоль становится симптомной, ее нужно лечить, но если речь идет о маленьком узле у пожилой пациентки размером в сантиметр – его выявление может принести больше вреда, чем реального риска для здоровья, – уточнил маммолог.
Как жить без груди?
Благодаря реконструктивной хирургии можно сохранить кожу и внешний вид груди: имплантат практически в точности повторяет ее форму. Женщины после операций спокойно ходят на пляж. Пластические операции также уменьшают вероятность возникновения рака, так как клеток железы становится меньше. Поэтому женщины с предрасположенностью к болезни соглашаются на удаление груди в качестве профилактики. Это на 97% снижает риск встретиться с онкологией.
– Другой вопрос, что мало кто хочет удалять здоровой женщине здоровую грудь, – считает Петрачков.
С 7 по 10 июня в Свердловском онкодиспансере прошла акция «Просто спросить на выезде», организованная фондом медицинских решений «Не напрасно». Петербургские, московские онкологи и специалисты Свердловского онкодиспансера совместно проконсультировали более 180 уральцев - пациенты уточнили у врачей тактику лечения и необходимость дополнительных обследований. Обратиться за бесплатной онлайн-консультацией онкологические пациенты и их близкие могут в любое время с помощью онлайн-справочной «Просто спросить» на сайте ask.nenaprasno.ru.
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