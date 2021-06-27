Пять важных вопросов о раке груди

Главным обвиняемым в появлении рака считают мутацию в гене BRCA, ее можно выявить с помощью анализов. Сделать его стоит тем, у кого близкие родственники болели раком молочной, предстательной и поджелудочной желез, раком яичников. Особенно если рак был диагностирован до 50 лет и у двоих членов семьи сразу (например, у бабушки и дедушки).

– В этом случае скрининг лучше делать с 25 лет, и методом выбора будет МРТ. 5-10% случаев рака молочной железы обусловлены генетикой и наследственностью. Остальное – что-то спонтанное, – добавил врач.

Вторая группа риска – люди с избыточным весом. Организм полных девушек вырабатывает больше эстрогена – женских гормонов, что приводит повышенному гормональному влиянию на молочные железы.