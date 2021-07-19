Мэрия Екатеринбурга подвела итоги прошедшего в городе ливня

На улице Шефской с 20.00 дежурила аварийная бригада, которая следила за уходом воды и периодически чистила решетки. Читатели НАШЕЙ тоже сообщали, что там после дождя было ни проехать, ни пройти. Уровень воды стал нормальным только к 22 часам.

На пересечении улиц Попова и Шейнкмана, а также на улице Красноармейской на проезжую часть и тротуары были повалены деревья. К 7 утра коммунальщики убрали каждое из них.