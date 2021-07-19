Мэрия Екатеринбурга подвела итоги прошедшего в городе ливня

Сегодня, 19 июля, мэрия Екатеринбурга подвела итоги прошедшего накануне ливня. Вчера за сутки выпало 40% месячной нормы осадков. Оказалось, что ливневки были забиты мусором, который разбросали горожане. Из-за этого вода утекала в разы медленнее. Это осложнило работу коммунальщиков. Всего за день было совершено 20 аварийных вызовов дежурных бригад. Сегодня рабочие продолжат чистить ливневки, поскольку синоптики вновь прогнозируют дожди.
Выпало большое количество дождя, поэтому на ее уход с дорог потребовалось порядка 30-40 минут, что в целом соответствует нормативу. Так же повлиял первый дождь (прим. НАШЕЙ он начался около 15.00) который поднял мусор, скопившийся на лотковых частях дорог, и привел к засорению решеток дождеприемных колодцев.
На улице Шефской с 20.00 дежурила аварийная бригада, которая следила за уходом воды и периодически чистила решетки. Читатели НАШЕЙ тоже сообщали, что там после дождя было ни проехать, ни пройти. Уровень воды стал нормальным только к 22 часам.
На пересечении улиц Попова и Шейнкмана, а также на улице Красноармейской на проезжую часть и тротуары были повалены деревья. К 7 утра коммунальщики убрали каждое из них.
Заслушивая сегодня утром отчет районных ДЭУ о ликвидации последствий ливня, заместитель Главы Екатеринбурга Алексей Бубнов обратил внимание специалистов на необходимость еще раз проверить состояние парков и скверов города на предмет сломанных деревьев, надломленных веток для того, чтобы обезопасить горожан.
- Напомним, вчера из-за ливня перестали работать трамваи, глохли автомобили, а людям пришлось переходить дороги чуть ли не вплавь. Все подробности в НАШЕЙ подборке.
- В Екатеринбурге на три дня закроют трамвайное движение. И автомобильное, на одном из перекрестков будут ремонтировать дорожные пути.
- Не забываем, что 25 июля нас ждет транспортный коллапс. В центре полностью закроют движение трамваев.
- Обо всех изменениях в нумерации общественного транспорта, продлении маршрутов можно узнать в НАШЕЙ заметке. Сохраняйте в закладки!
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