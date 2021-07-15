В Екатеринбурге на три дня перекроют трамвайное движение

В Екатеринбурге на три дня частично перекроют трамвайное движение. На ЖБИ будут ремонтировать пути движения на перекрестке Сиреневого бульвара и улицы Сыромолотова, из-за чего с 6 августа (перекрытие стартует в 23.30) и до 9 августа (откроют движение в 4.30 утра) проехать от остановки "Уральский федеральный университет" до конечной станции "40 лет ВЛКСМ" будет невозможно в обоих направлениях. Об этом НАШЕЙ сообщили в "Гортрансе". Ищем другой способ добраться до работы!

Трамваи временно пустят по другим маршрутам: