В Екатеринбурге на три дня перекроют трамвайное движение

В Екатеринбурге на три дня частично перекроют трамвайное движение. На ЖБИ будут ремонтировать пути движения на перекрестке Сиреневого бульвара и улицы Сыромолотова, из-за чего с 6 августа (перекрытие стартует в 23.30) и до 9 августа (откроют движение в 4.30 утра) проехать от остановки "Уральский федеральный университет" до конечной станции "40 лет ВЛКСМ" будет невозможно в обоих направлениях. Об этом НАШЕЙ сообщили в "Гортрансе". Ищем другой способ добраться до работы!
Трамваи временно пустят по другим маршрутам:
- Трамвай № 5 пойдет по схеме: Площадь 1-й Пятилетки (конечная) – Машиностроителей – Космонавтов – Уральская – Блюхера – Шарташ (конечная).
- Трамвай № 8 будет следовать от Машиностроителей – по Донбасской – Победы – Космонавтов – Уральская – Гагарина – УрФУ – Ленина – Луначарского. Далее в обратном направлении по аналогичной схеме от Космонавтов до Машиностроителей.
- Трамвай № 13 со станции "7 ключей" поедет до Шарташа.
- Трамвай № 15 с конечной станции "Вторчермет" пойдет по схеме: 8 Марта – Радищева – Московской – Ленина – гостиница Исеть. И обратно по тому же пути, разворачиваясь на трамвайном кольце.
- Трамвай № 23 поедет от Машиностроителей по Бебеля – Халтурина – через Верх-Исетский бульвар – Ленина – Луначарского – Уральская – Блюхера – Шарташ – Уральская – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар, где вернется на Халтурина и поедет обратно на Уралмаш.
- Трамвай № 32 двинется от станции "Кушвинская" – Московская – Ленина – Луначарского – Уральская – Гагарина – УрФУ – Ленина, после чего развернется обратно на Луначарского и поедет в сторону ЦПКиО– Куйбышева – Радищева – Московской до "Дворца Спорта".
Капитальный ремонт трамвайных путей − необходимая мера для повышения безопасности и качества пассажирских перевозок. На время закрытия движения трамваев ЕМУП "Гортранс" направит на автобусные маршруты, следующие в микрорайон ЖБИ, дополнительные машины.
В этот промежуток времени на перекрестке Сиреневого бульвара с улицей Сыромолотова будет закрыто и автомобильное движение. Выехать на Сиреневый бульвар можно будет с улиц Новгородцевой и 40 лет ВЛКСМ.
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