В Екатеринбурге скандальный мост будут ремонтировать круглосуточно

Мэр Екатеринбурга заставил дорожников, ремонтирующих мост на Новокольцовском тракте, работать круглосуточно. Вчера весь город встал в пробку из-за почти что полного перекрытия путепровода в сторону Россельбана. При этом на месте не было ни одного рабочего, на что обратил внимание Евгений Куйвашев и вызвал застройщика "на ковер". Алексей Орлов поручил изменить график работ на этом участке.