В Екатеринбурге скандальный мост будут ремонтировать круглосуточно

Мэр Екатеринбурга заставил дорожников, ремонтирующих мост на Новокольцовском тракте, работать круглосуточно. Вчера весь город встал в пробку из-за почти что полного перекрытия путепровода в сторону Россельбана. При этом на месте не было ни одного рабочего, на что обратил внимание Евгений Куйвашев и вызвал застройщика "на ковер". Алексей Орлов поручил изменить график работ на этом участке.
Мост на Луганской-Объездной не ремонтировался 20 лет. Состояние аварийное — оставить как есть невозможно. В этих условиях работать лишь по 12 часов в сутки неэффективно. Дал указания, чтобы подрядчик пересмотрел график и интенсивность работ.
По плану, строительные работы на данном участке путепровода закончатся только 15 сентября. После чего строители перейдут на противоположную часть дороги. Но теперь закончить ремонт могут и быстрее.
UPD: Губернатор Евгений Куйвашев поручил закончить работы к 1 сентября.
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