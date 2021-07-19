Синоптики предупреждают: в Екатеринбург возвращается жара

В Екатеринбург и Свердловскую область возвращается жара, предупреждают синоптики Уралгидрометцентра. На Средний Урал надвигается тропические воздушные массы, которые принесут с собой и влагу, и высокие температуры. По предварительным прогнозам в ближайшие три дня воздух прогреется до +31 градуса. А теперь подробнее о том, когда это произойдет.

Сегодня, 19 июля в Екатеринбурге будет переменная облачность, потеплеет до +25 - +27 и подует ощутимый ветер до шести метров в секунду . Дождей не ждем, сильный ливень на город обрушился вчера. Напомним, что вечером воскресенья из-за потопа остановилось трамвайное движение, и многие автомобилисты тоже столкнулись с трудностями (НАША подборка происшествий). Но в регионе сегодня продолжатся грозы, местами будет еще жарче - до +28.

Завтра, 20 июля, днем в столице Урала пройдет кратковременный дождь. Жара буде постепенно наступать, потеплеет до +28 - +30 градусов. А ветер будет слабый. В области чуть жарче, обещают +31 градус тепла и дожди.

В среду, 21 июля, в Екатеринбурге будет более дождливо, поднимется ветер до восьми метров в секунду. Но жара не планирует отступать, прогнозируется от +28 до +30 градусов. А в ближайших городах и поселках и вовсе все +31, и снова дожди и грозы.

Также в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Будьте бдительны и не разводите костры в лесах и на дачах.

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