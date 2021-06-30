Жара в Екатеринбурге побила все температурные рекорды

Сегодня, 30 июня, в Екатеринбурге было ну очень жарко! Синоптики Уральского гидрометцентра зафиксировали температуру в +35 градусов. При этом в среднем температура в июле составляет +15 градусов, самый холодный день был в 1914 году (тогда было всего лишь +4), а самый жаркий - в 1975 году. Прошлый рекорд составил +34,6 градусов.

Но вот синоптики центра "Фобос" обещают еще большую жару. Завтра, 1 июля в городе будет очень горячо, температура поднимется до +37. Но уже совсем скоро в Екатеринбург вернутся дожди.