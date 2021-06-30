Жара в Екатеринбурге побила все температурные рекорды

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И это еще не все, завтра будет еще хлеще!

Сегодня, 30 июня, в Екатеринбурге было ну очень жарко! Синоптики Уральского гидрометцентра зафиксировали температуру в +35 градусов. При этом в среднем температура в июле составляет +15 градусов, самый холодный день был в 1914 году (тогда было всего лишь +4), а самый жаркий - в 1975 году. Прошлый рекорд составил +34,6 градусов.


Но вот синоптики центра "Фобос" обещают еще большую жару. Завтра, 1 июля в городе будет очень горячо, температура поднимется до +37. Но уже совсем скоро в Екатеринбург вернутся дожди.

Июньское тепло, после спада в начале 20-х чисел, вновь стало нарастать в последней пятидневке, днем воздух в последние дни прогревался до 31-35. Но все равно, средняя температура завершающегося июня лишь незначительно (на десятые доли градуса) превысит температуру рекордно жаркого нынешнего мая. Наступающий циклон в ближайшие дни принесет облака, дожди, грозы. В предстоящую субботу погода переменится на севере Свердловской области, в воскресенье свежее станет и в южных районах. Температура воздуха в период 3-4 июля ожидается ночью 9-14, днем 20-25, на Южном Урале до 28, в начале следующей недели еще понизится на 3-4 градуса.

Рассказала главный синоптик Урала Галина Шепоренко.

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