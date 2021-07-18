Екатеринбург тонет! После ливня встали трамваи и автомобилисты: видео

Сегодня, 18 июля, в Екатеринбурге прошел настоящий ливень! Дождик освежил горожан. Вот только в городе начался потоп. Одна из НАШИХ читательниц Надежда рассказала, что сейчас происходит в центре Екатеринбурга.
Под Блюхеровским мостом машины стоят, все затопило, не могут проехать. Трамваи тоже встали, не ходят, из-за потопа. На остановке "Гостиница Исеть" стоят.
Горожане сообщают о потопе у моста на Бебеля, Шефской, Космонавтов, Готвальда, Токарей и других крупных улицах. На улицах пятибалльные пробки. По информации "Яндекс. Карт" движение затруднено на Малышева, Восточной, Луначарского, Высоцкого, 8 марта. Кроме того, из-за сильного дождя в ТРЦ "Карнавал" обрушился потолок.
Автомобилисты пытаются объезжать глубокие места по пешеходным дорогам. НАША обратилась в центральную трамвайную диспетчерскую. Там от комментариев по дорожной ситуации в городе отказались.
- Пробки на Новокольцовской автодороге предложили объезжать на электричках.
- В Екатеринбурге на три дня закроют трамвайное движение. И автомобильное, на одном из перекрестков будут ремонтировать дорожные пути.
- Не забываем, что 25 июля нас ждет транспортный коллапс. В центре полностью закроют движение трамваев.
- А пока по улицам Екатеринбурга катается разукрашенный троллейбус! (ФОТО)
- Тем временем в Екатеринбурге закрыли до осени один из важных перекрестков. Рассказываем, как там теперь ходит транспорт.
- Водители, осторожно! ЕКАД частично перекроют на три месяца.
- Отвечаем на все вопросы о строительстве развязки у "Калины".
- Обо всех изменениях в нумерации общественного транспорта, продлении маршрутов можно узнать в НАШЕЙ заметке. Сохраняйте в закладки!
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