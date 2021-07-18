Екатеринбург тонет! После ливня встали трамваи и автомобилисты: видео

Горожане сообщают о потопе у моста на Бебеля, Шефской, Космонавтов, Готвальда, Токарей и других крупных улицах. На улицах пятибалльные пробки. По информации "Яндекс. Карт" движение затруднено на Малышева, Восточной, Луначарского, Высоцкого, 8 марта. Кроме того, из-за сильного дождя в ТРЦ "Карнавал" обрушился потолок.

Автомобилисты пытаются объезжать глубокие места по пешеходным дорогам. НАША обратилась в центральную трамвайную диспетчерскую. Там от комментариев по дорожной ситуации в городе отказались.