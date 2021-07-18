Екатеринбург тонет! После ливня встали трамваи и автомобилисты: видео

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А в одном из торговых центров рухнула крыша.

Сегодня, 18 июля, в Екатеринбурге прошел настоящий ливень! Дождик освежил горожан. Вот только в городе начался потоп. Одна из НАШИХ читательниц Надежда рассказала, что сейчас происходит в центре Екатеринбурга.

Под Блюхеровским мостом машины стоят, все затопило, не могут проехать. Трамваи тоже встали, не ходят, из-за потопа. На остановке "Гостиница Исеть" стоят.

Рассказала НАШЕЙ читательница Надежда.

Горожане сообщают о потопе у моста на Бебеля, Шефской, Космонавтов, Готвальда, Токарей и других крупных улицах. На улицах пятибалльные пробки. По информации "Яндекс. Карт" движение затруднено на Малышева, Восточной, Луначарского, Высоцкого, 8 марта. Кроме того, из-за сильного дождя в ТРЦ "Карнавал" обрушился потолок.


Автомобилисты пытаются объезжать глубокие места по пешеходным дорогам. НАША обратилась в центральную трамвайную диспетчерскую. Там от комментариев по дорожной ситуации в городе отказались.

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