Прокуратура предложила объезжать пробки в Кольцово на электричках

Также в прокуратуре напомнили, что регистрация на внутренние авиарейсы заканчивается за 40 минут до вылета, на международные авиарейсы - за 60 минут. Посадка на рейс завершается за 20 минут до отправления воздушного судна.

К слову, ремонт этого участка дороги по приучению губернатора Свердловской области закончат раньше на две недели, к 1 сентября. Также Куйвашев уже отчитал подрядчика за то, что на мосту ранним утром не было ни одного рабочего. Теперь подрядчик будет работать круглосуточно.

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