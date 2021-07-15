Прокуратура предложила объезжать пробки в Кольцово на электричках

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Из-за ремонта дороги пассажиры не успевают на свои рейсы.

Уральская транспортная прокуратура взяла на особый контроль ситуацию с пробками в сторону Россельбана на Новокольцовской автодороге (пересечение улиц Луганской и Объездной). Об этом НАШЕЙ сообщили сегодня, 15 июля. Из-за того, что там ремонтируют путепровод, пассажиры не успевают вовремя зарегистрироваться и попасть на свои рейсы. Как решить проблему в прокуратуре уже придумали:

В этой связи транспортной прокуратурой инициирована проработка вопроса об использовании альтернативных способов доставки пассажиров в аэропорт, в том числе железнодорожным транспортом. В частности, с учетом функционирования железнодорожного маршрута Екатеринбург-Пассажирский – Кольцово, руководству Свердловской пригородной компании предложено рассмотреть вопрос об увеличении частоты выполняемых сообщений для снижения нагрузки на автомобильный транспорт.

Рассказали НАШЕЙ в Уральской транспортной прокуратуре.

Также в прокуратуре напомнили, что регистрация на внутренние авиарейсы заканчивается за 40 минут до вылета, на международные авиарейсы - за 60 минут. Посадка на рейс завершается за 20 минут до отправления воздушного судна.


К слову, ремонт этого участка дороги по приучению губернатора Свердловской области закончат раньше на две недели, к 1 сентября. Также Куйвашев уже отчитал подрядчика за то, что на мосту ранним утром не было ни одного рабочего. Теперь подрядчик будет работать круглосуточно.

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