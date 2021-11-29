Напавшие на таксиста в Екатеринбурге написали на него встречное заявление в полицию

Полиция Екатеринбурга выяснила личности горожан, напавших накануне на водителя такси. Как сегодня, 29 ноября, сообщили НАШЕЙ в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, никто из них, как утверждалось ранее, не является сотрудников правоохранительных органов.

Сама драка произошла вчера около часу ночи. Пятеро пьяных мужчин напали на водителя такси Романа Исхакова за то, что он отказался вести их всех сразу до пункта назначения. Роман отменил заказ за "Некорректное поведение пассажиров", в ответ на это один из мужчин кинул в водителя бутылку с вином. Тогда Роман уехал с места драки, но оказалось, что один из нападавших спрятался на заднем сиденье. Не успел таксист вызвать полицию, как бандит сбежал из автомобиля. Но оставил телефон, который полиция забрала в качестве вещественного доказательства.