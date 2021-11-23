На свердловской трассе неизвестный водитель насмерть сбил 23-летнего уральца

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Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП и записи с видеорегистраторов, где зафиксирована авария.

В Свердловской области неизвестный автомобилист насмерть сбил 23-летнего пешехода. Авария произошла сегодня, 23 ноября, утром на 107-м километре трассы "Екатеринбург-Шадринск-Курган" (на южном обходе Каменска-Уральского). Виновника аварии до сих пор не нашли.

Водитель на неустановленной машине с места ДТП скрылся. В настоящее время сотрудниками ведутся розыскные мероприятия по поиску скрывшегося с места ДТП водителя. Предположительно наезд был совершен транспортным средством, которое уехало по направлению Курганской области.

Рассказали НАШЕЙ в областной Госавтоинспекции.
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Движение на данном участке дороги затруднено не было. Всех очевидцев аварии, автомобилистов, кто ранним утром проезжал в данном направлении и у которых есть записи видеорегистратора просят обратиться в дежурную часть ОГИБДД МО МВД России Каменска -Уральского по телефонам: 350-450 или +7 999 368 0416 (круглосуточно).

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