На свердловской трассе неизвестный водитель насмерть сбил 23-летнего уральца

В Свердловской области неизвестный автомобилист насмерть сбил 23-летнего пешехода. Авария произошла сегодня, 23 ноября, утром на 107-м километре трассы "Екатеринбург-Шадринск-Курган" (на южном обходе Каменска-Уральского). Виновника аварии до сих пор не нашли.
Водитель на неустановленной машине с места ДТП скрылся. В настоящее время сотрудниками ведутся розыскные мероприятия по поиску скрывшегося с места ДТП водителя. Предположительно наезд был совершен транспортным средством, которое уехало по направлению Курганской области.
Движение на данном участке дороги затруднено не было. Всех очевидцев аварии, автомобилистов, кто ранним утром проезжал в данном направлении и у которых есть записи видеорегистратора просят обратиться в дежурную часть ОГИБДД МО МВД России Каменска -Уральского по телефонам: 350-450 или +7 999 368 0416 (круглосуточно).
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