В Академическом районе Екатеринбурга загорелся грузовик с туалетной бумагой

В Академическом районе Екатеринбурга сегодня, 25 ноября, загорелся грузовик с туалетной бумагой. Пожарные продолжают работать на месте происшествия у здания на Краснолесья, 111А.
Стояла машина в зоне выгрузки возле "Пятерочки", туалетную бумагу выгружала. Пошел сначала дым сильнейший, потом огонь, водитель отогнал машину на Краснолесья. Тушат как могут, огнетушителями, снегом закидывают. Пожарные приехали на место быстро и спасли машину от полного выгорания. Сотрудники "Пятерочки" тоже помогали тушить автомобиль.
Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около 10 утра, огонь уже локализован. Сейчас выясняются причины возгорания. Площадь пожара составила 3 кв. метра, на месте все еще работают 9 человек личного состава и 2 пожарные машины. Никто в результате инцидента не пострадал.
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