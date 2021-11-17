В торговом центре Екатеринбурга задержали мужчину в одних трусах: видео

Накануне вечером в екатеринбургском торговом центре "Гринвич" задержали неадекватного мужчину в нижнем белье. По словам посетителей, незваный гость разнес декорации на нулевом этаже торгового центра недалеко от магазина "Гипербола". Также он кричал, что его убивают и еще нечто невнятное. Мужчину быстро скрутили охранники торгового центра, они же вызвали на место полицию и скорую помощь. По предварительной информации, мужчину, который успел сломать горки с цветами и урны, передали медикам.

Видео с места задержания опубликовали в телеграм-канале "Свет".