В торговом центре Екатеринбурга задержали мужчину в одних трусах: видео

Накануне вечером в екатеринбургском торговом центре "Гринвич" задержали неадекватного мужчину в нижнем белье. По словам посетителей, незваный гость разнес декорации на нулевом этаже торгового центра недалеко от магазина "Гипербола". Также он кричал, что его убивают и еще нечто невнятное. Мужчину быстро скрутили охранники торгового центра, они же вызвали на место полицию и скорую помощь. По предварительной информации, мужчину, который успел сломать горки с цветами и урны, передали медикам.
Видео с места задержания опубликовали в телеграм-канале "Свет".
В «Гринвиче» охранники скрутили какого-то неадекватного в одних трусах. Мужик бегал по ТЦ и кричал что-то неадекватное, охранники скрутили его, сейчас на месте работают медики.
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