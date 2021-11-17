В торговом центре Екатеринбурга задержали мужчину в одних трусах: видео

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Чтобы его поймать, потребовалось пять охранников.

Накануне вечером в екатеринбургском торговом центре "Гринвич" задержали неадекватного мужчину в нижнем белье. По словам посетителей, незваный гость разнес декорации на нулевом этаже торгового центра недалеко от магазина "Гипербола". Также он кричал, что его убивают и еще нечто невнятное. Мужчину быстро скрутили охранники торгового центра, они же вызвали на место полицию и скорую помощь. По предварительной информации, мужчину, который успел сломать горки с цветами и урны, передали медикам.


Видео с места задержания опубликовали в телеграм-канале "Свет".

В «Гринвиче» охранники скрутили какого-то неадекватного в одних трусах. Мужик бегал по ТЦ и кричал что-то неадекватное, охранники скрутили его, сейчас на месте работают медики.

Сообщили очевидцы.

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