В Екатеринбурге вооруженный бандит напал на банк

В указанное финансовое учреждение оперативно были направлены представители МВД района, города и области, а также кинолог и экспертная лаборатория ГУ МВД области. Злоумышленник ничего похитить не смог, несмотря на то, что сделал несколько выстрелов для устрашения. Пострадавших и раненых нет. В настоящее время сыщики отрабатывают на причастность к нападению на банк ранее судимых из числа недавно покинувших исправительные колонии, наркозависимых, так называемых гастролеров, лиц, склонных к такого рода противоправной деятельности.