В Екатеринбурге вооруженный бандит напал на банк

Сегодня, 11 ноября, в Екатеринбурге вооруженный бандит ворвался в одно из отделение городских банков на Уральской, 65. Мужчина совершил несколько выстрелов в воздух и требовал деньги, но ничего не успел похитить. Его спугнула охрана и полиция, поехавшая на вызов по тревожной кнопке.
В указанное финансовое учреждение оперативно были направлены представители МВД района, города и области, а также кинолог и экспертная лаборатория ГУ МВД области. Злоумышленник ничего похитить не смог, несмотря на то, что сделал несколько выстрелов для устрашения. Пострадавших и раненых нет. В настоящее время сыщики отрабатывают на причастность к нападению на банк ранее судимых из числа недавно покинувших исправительные колонии, наркозависимых, так называемых гастролеров, лиц, склонных к такого рода противоправной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой с применением оружия либо предметов, используемых в качестве оружия", неизвестному бандиту грозит до 10 лет тюрьмы.
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