В Екатеринбурге пятиклассник пронес в гимназию нож

В Екатеринбурге пятиклассник пронес в гимназию №70 кухонный нож "Икеа". Об этом на своей странице в Facebook рассказал старший брат одного из учеников, екатеринбуржец Николай Миронов. При этом мужчина уверен, про провинившийся ученик "не совсем адекватный", поскольку часто провоцирует одноклассников на драки.
Это просто какой-то невероятный абсурд, в который не хочется верить. Особенно в свете последних терактов в учебных заведениях. В общем родители одноклассников и моего брата от него уже пятый год стреляются, но ничего с ним сделать не могут. В понедельник он принес в школу кухонный нож. Двое одноклассников это видели — он выпал у него то ли из кармана, то ли из рюкзака в раздевалке. Один из них сразу же рассказал об этом учителю. Сегодня всех ребят вызвали к директору, где их спрашивали, что за же он такое делает. Разговор закончили тем, что с этим мальчиком нужно дружить, чтобы показать ему, что он не одинок. И тогда все будет хорошо. В общем никак эту ситуацию в школе не решили.
Судя по рассказу Николая учителя изначально проигнорировали тот факт, что ребенок пришел в школу с ножом. А родителей, якобы, попросили об этом не говорить.
Тем не менее, мамы детей из этого класса уже обратились к председателю родительского комитета, вместе они намерены написать коллективное заявление на имя директора школы.
Родители Николая и его младшего брата обратились в полицию. Вечером им сообщили, что информацию уже передали в прокуратуру и Департамент образования Екатеринбурга, а также в комиссию по делам несовершеннолетних.
Нет у вас гарантий, что все будет нормально с этим парнем, у которого уже накопленная история конфликтов с классом и который принес в школу нож! В таких случаях нужно сразу обращаться в органы, чтобы минимизировать риск трагичного случая. Даже если ложная тревога. Лучше перетерпеть все эти "ну неудобно как-то" и весь стрем перед другими, но устранить опасность, нежели надеяться на авось.
Директор гимназии Надежда Миногина в разговоре с "е1" пояснила, что учителя сразу же сообщили об инциденте руководству школы, а те - в соответствующие органы и администрацию. Она отметила, что ей не хотелось бы, чтобы в отношении этого мальчика началась травля. А также добавила, что мальчик мог обойти металлорамку, поскольку досконально каждого ребенка на входе не осматривают.
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