В Екатеринбурге пятиклассник пронес в гимназию нож

Судя по рассказу Николая учителя изначально проигнорировали тот факт, что ребенок пришел в школу с ножом. А родителей, якобы, попросили об этом не говорить.

Тем не менее, мамы детей из этого класса уже обратились к председателю родительского комитета, вместе они намерены написать коллективное заявление на имя директора школы.

Родители Николая и его младшего брата обратились в полицию. Вечером им сообщили, что информацию уже передали в прокуратуру и Департамент образования Екатеринбурга, а также в комиссию по делам несовершеннолетних.