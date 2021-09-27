В Екатеринбурге пропали две 14-летние школьницы

В Екатеринбурге полиция и волонтеры поисковых отрядов "ЛизаАлерт" и "Прорыв" больше четырех дней ищут двух школьниц. С 12 сентября идут поиски 14-летней Потапьевой Марии, сбежавшей из социального центра в Октябрьском районе столицы Урала. Рост Марии 160 сантиметров, девушка не худая, у нее каре-зеленые глаза и темные волосы. На момент пропажи была одета в утепленный трикотажный костюм серого цвета, и черные кроссовки на шнуровке.

Всех, кто увидит Марию, просьба сообщить об этом волонтерам по номеру тел. 89120379790 (руководитель поискового отряда "Прорыв" Николай), 89022749500 (руководитель отряда "ЛизаАлерт" Наталья), либо в отдел полиции №6 по тел. 8 (343) 356-42-06.